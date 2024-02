Tea i Tomislav raspravljali su se da ne sjećaju narudžbe. "Moguće da su dva puta arancini", rekla je Tea, a zatim je pozvala Marjanu do njih. Pitali su je za zadnji stol zna li što je Tom Gretić rekao, no nije se mogla sjetiti pa je odlučila otići do papirića.

"Problem je nastao da neki članovi tima nisu zapamtili narudžbe", rekla je Marjana. "Nemoj tu do papira dolaziti", opomenuo ju je Gretić. Marjana je prenijela što joj je rekao glavni chef, a Tea joj je savjetovala da ipak nekako poskrivečki proba vidjeti narudžbu na papiriću.

"Probat ću. Sve ću napraviti", rekla je Marjana.

No Gretić je shvatio što plavi tim pokušava. "Ne gledaj u narudžbe. Još jednom pogledaj u narudžbe, ideš doma. Je li ti jasno?", rekao joj je. "Da, chefe", odgovorila mu je ona.

"Nismo mislili da će otići direktno tamo i škicati", rekao je Tomislav kroz smijeh. "Izvolite pamtiti narudžbe. Ne da tamo Marjana mora špijunirati za vas. I onda ona dobije po nosu, a vi ne pamtite svoje narudžbe", opomenuo je Gretić plavi tim.

