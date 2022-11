„Svi smo svjesni da se vrlo brzo vraćamo u normalan život. Ovo je iznad svih mojih očekivanja. Šest puta sam se provukla do finalnog tjedna, ali da nisam trebala biti ne bi bila ovdje. Ne osjećam s ugroženo niti imam pressing u glavi. Konkurencija je jaka, ušla ili ne ušla u finale - nosit ću se jednako s tim“, zaključila je Matea.

Boris i Josip su od samog jutra krenuli hodati pa su prije podne odradili 10 kilometara. Anja je rekla da će sada paziti na svaku sitnicu. „Pazit ću i na salatu, i ulje i sol. Na sve ću paziti. Mislim da svi grizemo za doći u finale. Voljela bih pobijediti, naravno, ali ako i ne pobijedim nadam se da ću pobijediti u životu i da neću vratiti kile nazad. To će za mene biti osobna pobjeda“, otkrila je Anja. Boris je rekao da mu je cilj u showu bio skinuti 50 kilograma. „Bio sam na dobrom putu ali me zadnja vaga iznenadila pa ću se morati potruditi da to nadoknadim“, rekao je Boris.

Izvor: RTL

„Novi Josip je što se tiče fizičkog izgleda potpuno drugi, mentalno puno jači, i mislim da sam na dobrom putu da postanem bolji“, rekao je Čapo.

„Na sljedećem vaganju ne znamo kakve će biti pravila pa ćete se od ovog trenutka ponašati kao da je crvena linija u pitanju. Ako si najgori i ne vučeš, nema ti mjesta u finalnom tjednu.

Ako se ne držiš svih pravila – nema ti mjesta u finalnom tjednu“, objasnio im je Edo te dodao da će današnji trening Maja odraditi s djevojkama, a Edo s dečkima.

Uslijedio je masterclass nutricionistice Martine Linarić koja im je ispričala zašto je bitno jesti ribu na tjednoj bazi.

Stiglo je vrijeme za Veliki izazov, a treneri su ih odveli na već poznato igralište. „Ovdje ste imali prvi izazov u kojem ste morali preskočiti ljestvicu što ste više puta mogli. Pravila su ista, morate preskočiti ljestvicu što više puta. Ali postoji razlika, podignuli smo ljestvicu“, objasnila je Maja dodavši da je nagrada za pobjednika osobni imunitet.

Boris je na kraju jedva pobijedio Anju u velikom izazovu i tako zaradio osobni imunitet.