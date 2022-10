Željka i Josip krenuli su kući na izazov od tjedan dana, a kad su ugledali svoje najmilije, preplavile su ih emocije. I dok su njih dvoje uživali u sreći što su ponovno sa svojim bližnjima, koji su bili jako sretni što se vide promjene nabolje na njima, u kući u Lividragi kandidate je čekalo iznenađenje...

U dnevnoj sobi nalazio se hladnjak prepun slatkih i slanih poslastica. „Željka i ja dijelimo strast za majonezom, to mi je prvo upalo u oko. Ima tu raznih stvarčica; čokolada je bila, nakon nekog dobrog sendviča - pivica... Sve je to primamljivo“, rekao je Toma. „Ulazite u tjedan koji će vas gurnuti izvan zone komfora“, pročitala je Štefica i dodala kako su im na raspolaganju TV, wifi i prepun hladnjak.

Željka je sa sinom pripremala zdravi obrok. „Nadam se da će to prihvatiti kao naš novi način života“, rekla je. Kod Josipa je bila slična situacija, dok si je pripremao doručak, supruzi je pričao kako će kuhati mahune, a ona je zadovoljno komentirala kako se nada da će tako nastaviti. Josip je odlučio raditi razne fizičke poslove oko kuće jer smatra da je to dobar trening, a Željka je odvela djecu na kupanje. „Sada vide mamu koja je aktivna i mislim da je to njima šok“, komentirala je.

Crveni i plavi tim dočekali su 'kartonski Edo i Maja', a oni su odlučili pokazati da znaju i bez njih trenirati. „Spremni smo na to, znamo si sami dobro organizirati trening, a ovi ljudi koji su ostali svi daju sve od sebe na treninzima“, rekao je Roko. Ipak, Matea smatra da su malo sporiji nego kad je Maja uz njih. „Možda je to moglo malo intenzivnije, malo brže, ali zadovoljna sam“, rekla je Anja.

Željka je smatrala da mora još trenirati za bolji rezultat tako da je otišla u taekwondo klub u Karlovcu, gdje ju je dočekao Nikola. „Danas ću joj pokazati funkcionalan boksački trening i nadam se da će uživati“, rekao je Nikola, a Željku je zanimalo koliko može odraditi sama s trenerom jedan na jedan. Nikola je bio zadovoljan kako je Željka pristupila treningu, baš kao i ona. U to vrijeme Josip je kupio šljive, a i prijatelji su mu došli pomoći. U pauzi su mu natočili gemišt, no ipak se uspio suzdržati.

A u kući je vladala prava idila - Ivana i Matea izležavale su se na terasi, a Toma i Filip igrali su igrice. „Baš je opuštajući tjedan“, rekao je Toma, a Filip je bio sretan jer je baš govorio koliko mu nedostaju igre. „Djelomično su igre krive za moje sadašnje stanje, ali definitivno nisu većinski“, rekao je Fićo.

Željki i Josipu stigao je rekvizit za vježbanje, a njihov veliki izazov sastojao se od dva dijela - za prvi dio morali su odveslati 21 kilometar u tri sata, a drugi dio trebali su odraditi sutra - odveslati devet kilometara u jednom satu! Mogao im je pomoći bilo tko u njihovoj blizini da postignu rezultat, a za dobro odrađen izazov dobit će pola kilograma prednosti na vaganju. „Izazov ću odraditi fer i korektno, ali mislim da će Čapo rasturiti“, komentirala je Željka.

Josipa su bodrili prijatelji, a Željku kći i sin. Dok se Josip odmarao, kum mu je odlučio malo pomoći u veslanju, a Željki njezina kći. „Ugodno me iznenadila, mala dama sa svojim noktićima, pa vesla ona to dobro“, rekla je ponosna mama. Kod Josipa je šogor sljedeći stupio na scenu i počeo veslati, a odmah je komentirao kako nije baš lako. Josip je završio izazov u sat i 26 minuta, sam je vozio 15 kilometara, a i Željka je odradila svoje u sat i četrdeset minuta dok je sama veslala 13 kilometara!

Crveni i plavi tim stigli su na veliki izazov u pilanu, a putem ekrana obratili su im se Maja i Edo te im objasnili im o kakvom je izazovu riječ. Svaki tim imao je hrpu klada teških tonu, a zadatak im je bio prenijeti klade s jedne pozicije na drugu. Drugi dio izazova bio je penjanje na vrh skele, a timovi su trebali odabrati jednog člana.

Plavci su odabrali Tomu, a crveni tim Roka. „Današnja bi nam pobjeda puno značila za podizanje našeg morala“, rekla je Štefica koja je iz sveg glasa bodrila svoj tim. Roko se prvi počeo penjati i brzo došao do cilja, a Filip je bio ljutit jer je smatrao kako nije fer što nije sudjelovao njihov najteži član - Štefica. „Nemam problem izgubiti, ali volim da je sve pošteno, a njima Željka nije igrala tri, četiri puta. Zadnji put nije ni Željka ni Štefica, a to su im dvije najteže osobe“, zaključio je.

Roko je mogao birati dvije nagrade - osobni imunitet u ciklus u sedmom ciklusu i kilogram osobne prednosti u osmom ciklusu ili TV + igre do kraja showa i na čuđenje svih, Roko je odabrao igre! „Gledao sam ovu bolju nagradu, ali sam se sjetio kako Matea i Anja uživaju pred televizorom i igraju se tako da sam odabrao razonodu!“ rekao je Roko i dodao da što se više Anja i Matea igraju, manje pričaju i bude bolje za sve u kući. „Ja sam šokirana!“ vikala je Anja, a Matea dodala kako je sretna zbog nagrade. „Ovu nagradu sam odabrao zbog svih u kući, uključujući i sebe. Mislim da će nam svima pomoći da prebrodimo ovo što lakše“, zaključio je Roko.

Hoće li kandidati nastaviti trenirati sami te hoće li se Željka i Josip nastaviti pridržavati svega što su naučili - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u.