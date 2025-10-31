Može li najteži kandidat sezone postati tihi favorit za pobjedu? 'Zašto ne?'

Nakon četrnaest tjedana ispunjenih znojem, suzama, smijehom i nevjerojatnim osobnim preokretima, reflektori su se usmjerili prema kandidatima čiji su se životi potpuno promijenili. Među njima se posebno istaknuo Domagoj – čovjek koji je u show ušao s 225 kilograma, a u finale stigao s novom snagom, vjerom u sebe i jasnom vizijom budućnosti.

Foto: Rtl

Prije svog posljednjeg vaganja pred kamerama, voditeljica Antonija Blaće pitala ga je što je najviše naučio tijekom 14-tjednog izazova. Njegov odgovor otkrio je da je njegova promjena daleko dublja od samog gubitka kilograma.

"Znanja koja smo ovdje dobili i koja smo naučili stvarno se ne mogu mjeriti. Ono što smo ovdje dobili nema cijenu, jednostavno nema cijenu", izjavio je Domagoj, istaknuvši kako je pred njim sada nova, životna škola.

"Uz sve ovo što smo ovdje naučili, ja bih rekao da je moja slijedeća škola samokontrola. Kako iskontrolirati ono što sam vani prije radio krivo. Mislim da će to biti moj fokus, da ne ponavljam iste greške i da nastavim primjenjivati ovo znanje."

'Prijateljstvo'

Njegova smirenost i zrelost oduševile su sve prisutne. Domagoj je svjestan da pravi izazov tek počinje.

"Ne bojim se toga. Svjestan sam da to nije period samo do finala, da je to nakon finala još godinu, ako ne i više dvije", odlučno je rekao, ponovivši svoj moto koji ga je vodio kroz cijelu sezonu: "Samo jako ili nikako." Na pitanje vidi li se kao finalist i pobjednik, bez oklijevanja je odgovorio: "Zašto ne? I jedno i drugo."

Njegov trener Edo nije skrivao ponos ni emocije.

"Ogromno, ogromno poštovanje, prijateljstvo. Jednostavno, jedna veza koja je trajna, sigurno barem s moje strane", rekao je Edo, na što se Domagoj odmah složio. Trener je istaknuo kako je Domagojev uspjeh još veći s obzirom na početne okolnosti. "Domagoj je na današnjem vaganju samo još jedna potvrda da se, uz povrede i čak uz činjenicu da je on najteži natjecatelj u ovoj sezoni, može uspjeti."

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

