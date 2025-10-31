Samanta iz Života na vagi zabrinula fanove fotografijom iz bolnice: 'Tijelo je reklo svoje...'

Samanta, poznata kandidatkinja osme sezone popularnog showa “Život na vagi”, zabrinula je brojne pratitelje na društvenim mrežama svojom posljednjom objavom. Na Instagramu je podijelila fotografiju iz bolnice, uz koju je uputila važnu poruku o zdravlju i potrebi da uvijek slušamo svoje tijelo.

Foto: Rtl

''Iscrpljenost nije znak snage. Tijelo uvijek upozori kada je dosta, samo ga moramo poslušati. Ako ovo čitate, molim vas, zastanite. Nitko od nas nije stroj. Čuvajte svoje zdravlje prije nego ono vas natjera da stanete", napisala je Samanta pa dodala kako zbog trenutačne situacije neće večeras biti na finalu ''Života na vagi''.

"Večeras sam trebala biti s vama na finalu Života na vagi', ali iako fizički neću biti tamo – srcem sam uz svakog od vas. Uz finale. Uz finaliste. Uz sve vas koji ste se borili, plakali, smijali se i dizali kada je bilo najteže. Ponosna sam na svakog kandidata, na svaku izmjerenu kap znoja i hrabrosti. Danas slavimo pobjede – i one na pozornici i one unutarnje, koje nitko ne vidi'', dodala je bivša kandidatkinja.

'Tijelo je reklo svoje'

Za RTL.hr je otkrila kako se trenutačno osjeća. "Gripa me svladala. Nažalost, tijelo je reklo svoje i završila sam u bolnici kako bih dobila potrebnu liječničku pomoć i odmor. Dobro sam i u sigurnim sam rukama, ali liječnici su mi strogo savjetovali mir, pa nažalost ne mogu večeras biti fizički prisutna. I dalje navijam za sve kandidate iz bolnice i jako sam ponosna na sve'', rekla je za RTL.hr.

Finale 'Života na vagi' možete gledati uživo u petak, 31. listopada od 20:15 sati na RTL-u ili na platformi Voyo.

