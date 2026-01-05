FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STIŽU NOVE EPIZODE /

Mladen Sovilj u 'Ožiljku' glumi pohlepnog Vanju, a iza sebe ima brojne uspješne projekte

Mladen Sovilj u 'Ožiljku' glumi pohlepnog Vanju, a iza sebe ima brojne uspješne projekte
×
Foto: David Herranz

Dvije posljednje epizode hit-serije 'Ožiljak' stižu premijerno na platformu Voyo u petak i subotu

5.1.2026.
15:45
Hot.hr
David Herranz
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Regionalna glumica Milena Radulović briljira u seriji, a uz nju su se u "Ožiljku" našla i druga poznata regionalna imena, poput Stefana Kapičića, Mladena Sovilja i Gorana Šušljika.

Mladen Sovilj u 'Ožiljku' glumi pohlepnog Vanju, a iza sebe ima brojne uspješne projekte
Foto: David Herranz
Mladen Sovilj u 'Ožiljku' glumi pohlepnog Vanju, a iza sebe ima brojne uspješne projekte
Foto: David Herranz

U ulozi ruskog kriminalca Vanje, Mladen Sovilj briljirao je u španjolskoj seriji "Ožiljak". Jedan od najzaposlenijih glumaca svoje generacije, Sovilj već godinama bilježi zapažene uloge poput onih u hitovima "Južni vetar: Na granici", "Ubice mog oca", a suradnja s ekipom serije "Ožiljak" dodatno je potvrdila njegove velike glumačke kapacitete.

Mladen Sovilj u 'Ožiljku' glumi pohlepnog Vanju, a iza sebe ima brojne uspješne projekte
Foto: David Herranz

Sovilj je od djetinjstva pokazivao velike afinitete prema umjetnosti, a pred kraj srednje škole otkrio je strast prema glumi pa je istu i diplomirao. Ubrzo je krenuo nizati uspješne uloge i dokazivati se kao jedno od onih imena pred kojima je velika karijera. Jedan je od najzaposlenijih regionalnih glumaca, a iza njega je i uspješna međunarodna suradnja na seriji "Ožiljak".

Mladen Sovilj u 'Ožiljku' glumi pohlepnog Vanju, a iza sebe ima brojne uspješne projekte
Foto: David Herranz

Kroz šest uzbudljivih, dinamičnih epizoda gledatelji su upoznali Irinu i Simóna, a njihova ljubavna priča isprepliće se s njezinom velikom željom za osvetom. Kroz svega tri mjeseca, Irina je Simónov život okrenula naglavačke, a kraj serije donosi i konačni rasplet. Upravo bi Vanja, lik kojeg je utjelovio Mladen Sovilj, mogao držati ključ Simónove sretne budućnosti. 

Hoće li Irina uspjeti ostvariti svoju osvetu i krenuti dalje? Gledatelji će odgovore dobiti u petak i subotu, kada stižu dvije posljednje epizode španjolskog hita 'Ožiljak', premijerno na platformu Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila muškarca s više od 100 kilograma morskih trpova

OžiljakRtlGlumac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STIŽU NOVE EPIZODE /
Mladen Sovilj u 'Ožiljku' glumi pohlepnog Vanju, a iza sebe ima brojne uspješne projekte