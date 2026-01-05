Mladen Sovilj u 'Ožiljku' glumi pohlepnog Vanju, a iza sebe ima brojne uspješne projekte

Regionalna glumica Milena Radulović briljira u seriji, a uz nju su se u "Ožiljku" našla i druga poznata regionalna imena, poput Stefana Kapičića, Mladena Sovilja i Gorana Šušljika.

U ulozi ruskog kriminalca Vanje, Mladen Sovilj briljirao je u španjolskoj seriji "Ožiljak". Jedan od najzaposlenijih glumaca svoje generacije, Sovilj već godinama bilježi zapažene uloge poput onih u hitovima "Južni vetar: Na granici", "Ubice mog oca", a suradnja s ekipom serije "Ožiljak" dodatno je potvrdila njegove velike glumačke kapacitete.

Sovilj je od djetinjstva pokazivao velike afinitete prema umjetnosti, a pred kraj srednje škole otkrio je strast prema glumi pa je istu i diplomirao. Ubrzo je krenuo nizati uspješne uloge i dokazivati se kao jedno od onih imena pred kojima je velika karijera. Jedan je od najzaposlenijih regionalnih glumaca, a iza njega je i uspješna međunarodna suradnja na seriji "Ožiljak".

Kroz šest uzbudljivih, dinamičnih epizoda gledatelji su upoznali Irinu i Simóna, a njihova ljubavna priča isprepliće se s njezinom velikom željom za osvetom. Kroz svega tri mjeseca, Irina je Simónov život okrenula naglavačke, a kraj serije donosi i konačni rasplet. Upravo bi Vanja, lik kojeg je utjelovio Mladen Sovilj, mogao držati ključ Simónove sretne budućnosti.

Hoće li Irina uspjeti ostvariti svoju osvetu i krenuti dalje? Gledatelji će odgovore dobiti u petak i subotu, kada stižu dvije posljednje epizode španjolskog hita 'Ožiljak', premijerno na platformu Voyo.