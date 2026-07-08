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Poznato je tko će voditi ovogodišnju dodjelu nagrade Emmy

Poznato je tko će voditi ovogodišnju dodjelu nagrade Emmy
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Foto: Profimedia

Hargitay, koja je desetljećima zaštitno lice serije "Law & Order: Special Victims Unit", prvi će se put okušati u ulozi voditeljice

8.7.2026.
15:37
Hot.hr
Profimedia
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Američka glumica Mariska Hargitay (62) službeno je potvrđena kao voditeljica 78. dodjele nagrada Emmy, čime postaje prva  žena koja će samostalno voditi ovu prestižnu emisiju nakon čak 15 godina. Posljednja kojoj je to uspjelo bila je američka glumica i komičarka Jane Lynch (65), koja je Emmyje vodila 2011. godine.

Poznato je tko će voditi ovogodišnju dodjelu nagrade Emmy
Foto: Jose Perez/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Hargitay, koja je desetljećima zaštitno lice serije "Law & Order: Special Victims Unit", prvi će se put okušati u ulozi voditeljice. Ceremonija će se održati 14. rujna u Peacock Theateru u Los Angelesu.

Hargitay je proslavila vijest s izjavom: „Iznošenje važnih priča na svjetlo oduvijek je bilo srž moje karijere. Velika mi je čast voditi 78. dodjelu nagrada Emmy, upravo u godini kada moj voljeni NBC slavi 100. rođendan, te zajedno proslaviti ovu iznimnu zajednicu pripovjedača.”. Dodala je: „Bilo da je riječ o glumcu, redatelju, kostimografu ili dizajneru zvuka, svi smo nevjerojatno privilegirani što sudjelujemo u stvaranju televizije koja nas povezuje. Bez obzira na to kako, gdje ili kada gledamo, zajedno dijelimo smijeh, suze i ljubav prema pričama, kao i uzbuđenje zbog iščekivanja onoga što slijedi.”

Poznato je tko će voditi ovogodišnju dodjelu nagrade Emmy
Foto: Ronald Segers Jr/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Izbor Hargitay mnogi smatraju logičnim potezom. Glumica je osvojila Emmy 2006. godine, a ukupno je prikupila osam nominacija za svoju legendarnu ulogu. Osim glume, posljednjih godina sve se više ističe kao producentica i redateljica. Dodjela Emmyja ove će godine imati dodatnu simboliku jer se održava u godini kada NBC obilježava 100. obljetnicu postojanja, a organizatori vjeruju da će upravo Mariska Hargitay, jedna od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda posljednjih desetljeća, biti idealno lice proslave.

 

EmmyEmmy Dodjela NagradaMariska Hargitay
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