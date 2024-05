Najkritičnija kandidatkinja tjedna - Marina Parić iz Antunovca ugostit će protukandidatkinje četvrtog dana ovotjedne "Večere za 5", koju možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

U emisiju se prijavila zbog novih poznanstava i želje da ostalima pokaže kako kuha. Ljubiteljica je kontinentalne, ali i mediteranske kuhinje.

"Imam 31 godinu, dolazim iz Sladojevaca, rođena sam u Travniku, no s godinama su moji tu doselili. Odrasla sam s trojicom braće, mamom i tatom. Prije osam godina sam se udala, nemamo još djece, razmišljamo o tome, no sve će doći u svoje vrijeme", ispričala je Marina o sebi i svojoj obitelji.

Foto: RTL

"Volim slušati ljude, ne volim biti u centru pažnje, a kad se opustim, to je to. Volim plesti, raditi dekoracije, da je mozak na pašu, odmorim se psihički, a i fizički. Trenutno sam nezaposlena i prijavila sam se u 'Večeru za 5' kako bi me netko vidio i možda zaposlio kao kuharicu. Po struci sam trgovkinja, ali nikad nisam radila to, već radim kao kuharica tijekom sezona. Muž je konobar, ja kuharica. To je moj san, da kuham ljudima", zaključila je Marina.

Foto: RTL

Sanjala je o tome

Sudjelovanje u "Večeri za 5" bio joj je dugogodišnji san, a svoju je večeru odlučila spraviti od pilećih prsa, riže, maslinovog ulja, šumskog voća, želatine, suhog kvasca i ljubičastog luka. "Odgovaraju mi pileća prsa i šumsko voće", komentirala je Dubravka.

Foto: RTL

Piletinu je pozdravila i Katarina, a Maja je kritizirala maslinovo ulje. "Maslinovo ulje sam koristila dok sam radila na sezoni, inače ga doma ne koristim, preskupo je, a ni moji ne vole", dodala je Maja.

