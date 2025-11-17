Marija Bartulović, pobjednica nefinalista devete sezone popularnog RTL-ova showa 'Život na vagi', ponovno je raznježila svoje pratitelje emotivnom objavom na Instagramu posvećenoj trenerici Mirni. U iskrenoj poruci zahvalnosti otkrila je koliko joj je upravo Mirnina podrška značila tijekom zahtjevnog procesa transformacije.

Foto: Rtl

Uz zajedničku fotografiju na kojoj nasmiješene poziraju i rukama oblikuju srce, Marija je trenerici uputila riječi koje su mnogima izmamile suze. „Hvala ti što si bila uz mene kroz cijeli proces ‘Života na vagi’ – ne samo kao trenerica, nego kao osoba koja je znala prepoznati moje borbe, moje strahove i trenutke kada sam htjela odustati“, napisala je Marija.

Istaknula je kako joj je Mirnina vjera u nju davala dodatnu snagu i hrabrost u najizazovnijim fazama puta. „Nikad neću zaboraviti koliko si mi pomogla, koliko si me podizala i motivirala da nastavim“, dodala je u emotivnoj poruci.

Objava je uslijedila nedugo nakon velikog uspjeha 25-godišnje Blaćanke, koja je u finalu nefinalista odnijela pobjedu izgubivši impresivnih 45,5 kilograma. Njezin put nije bio samo fizička, već i duboka emocionalna transformacija – tijekom showa otvoreno je govorila o teškom djetinjstvu i unutarnjim ranama s kojima se nosila.

Foto: Rtl

Marijine riječi izazvale su lavinu pozitivnih reakcija pratitelja, koji su je obasuli čestitkama i porukama podrške. Posebno se izdvojio odgovor same trenerice Mirne: „I ti si bila moje svijetlo kad je meni bilo teško. Jako sam sretna što nas je život spojio.“ Tim je komentarom potvrdila da je njihov odnos odavno prerastao okvire klasičnog trenerskog odnosa i prerastao u iskreno, duboko prijateljstvo.

