EMOTIVNA PORUKA /

Marija iz 'Života na vagi' zahvalila trenerici Mirni: 'Nikad neću zaboraviti koliko si pomogla'

Marija iz 'Života na vagi' zahvalila trenerici Mirni: 'Nikad neću zaboraviti koliko si pomogla'
Foto: Rtl

Sve epizode showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo.

17.11.2025.
12:45
Matea Bahovec
Rtl
Marija Bartulović, pobjednica nefinalista devete sezone popularnog RTL-ova showa 'Život na vagi', ponovno je raznježila svoje pratitelje emotivnom objavom na Instagramu posvećenoj trenerici Mirni. U iskrenoj poruci zahvalnosti otkrila je koliko joj je upravo Mirnina podrška značila tijekom zahtjevnog procesa transformacije.

Marija iz 'Života na vagi' zahvalila trenerici Mirni: 'Nikad neću zaboraviti koliko si pomogla'
Foto: Rtl

Uz zajedničku fotografiju na kojoj nasmiješene poziraju i rukama oblikuju srce, Marija je trenerici uputila riječi koje su mnogima izmamile suze. „Hvala ti što si bila uz mene kroz cijeli proces ‘Života na vagi’ – ne samo kao trenerica, nego kao osoba koja je znala prepoznati moje borbe, moje strahove i trenutke kada sam htjela odustati“, napisala je Marija.

Istaknula je kako joj je Mirnina vjera u nju davala dodatnu snagu i hrabrost u najizazovnijim fazama puta. „Nikad neću zaboraviti koliko si mi pomogla, koliko si me podizala i motivirala da nastavim“, dodala je u emotivnoj poruci.

Objava je uslijedila nedugo nakon velikog uspjeha 25-godišnje Blaćanke, koja je u finalu nefinalista odnijela pobjedu izgubivši impresivnih 45,5 kilograma. Njezin put nije bio samo fizička, već i duboka emocionalna transformacija – tijekom showa otvoreno je govorila o teškom djetinjstvu i unutarnjim ranama s kojima se nosila.

Marija iz 'Života na vagi' zahvalila trenerici Mirni: 'Nikad neću zaboraviti koliko si pomogla'
Foto: Rtl

Marijine riječi izazvale su lavinu pozitivnih reakcija pratitelja, koji su je obasuli čestitkama i porukama podrške. Posebno se izdvojio odgovor same trenerice Mirne: „I ti si bila moje svijetlo kad je meni bilo teško. Jako sam sretna što nas je život spojio.“ Tim je komentarom potvrdila da je njihov odnos odavno prerastao okvire klasičnog trenerskog odnosa i prerastao u iskreno, duboko prijateljstvo.

Sve epizode showa 'Život na vagi' pogledajte na platformi Voyo

 

POGLEDAJTE VIDEO: Lakši za 57 kg, a novčanik deblji za 20.000. Pobjednik Života na vagi otkrio na što će potrošiti nagradu

život Na VagiRtlVoyo
najčitanije
Marija iz 'Života na vagi' zahvalila trenerici Mirni: 'Nikad neću zaboraviti koliko si pomogla'