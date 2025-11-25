Marija Novak nakon razvoda i teške bolesti otkrila tko ju čini sretnom
Marijina objava dolazi nakon razdoblja obilježenog osobnim izazovima
Marija Novak, kandidatkinja osme sezone showa ''Život na vagi'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, podijelila je na Instagramu emotivnu objavu u kojoj je otkrila da je nakon teškog životnog razdoblja pronašla novu podršku i stabilnost u vezi. Objavu je pratila fotografija na kojoj se s partnerom drži za ruke, uz poruku u kojoj mu zahvaljuje na svemu što joj je donio u život.
''Hvala ti za sve što si donio u moj život i za sve što si mi pomogao pronaći u meni samoj. Nisam ni znala koliko mi je trebalo baš ovakvo prisustvo. Mirno, toplo, podržavajuće'', napisala je Marija, dodavši da joj je partner postao najbolji prijatelj, oslonac i sreća.
Nakon borbe s dijagnozom tumora
Objava dolazi nakon razdoblja obilježenog osobnim izazovima.
Krajem prošle godine javno je govorila o razvodu, a nedavno je prošla i zdravstvenu borbu nakon dijagnoze tumora u području abdomena, koji se na kraju pokazao benignim.
