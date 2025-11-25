FREEMAIL
ŽIVOT NA VAGI /

Marija Novak nakon razvoda i teške bolesti otkrila tko ju čini sretnom

Marija Novak nakon razvoda i teške bolesti otkrila tko ju čini sretnom
Foto: Rtl

Marijina objava dolazi nakon razdoblja obilježenog osobnim izazovima

25.11.2025.
18:01
Hot.hr
Rtl
Marija Novak, kandidatkinja osme sezone showa ''Život na vagi'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, podijelila je na Instagramu emotivnu objavu u kojoj je otkrila da je nakon teškog životnog razdoblja pronašla novu podršku i stabilnost u vezi. Objavu je pratila fotografija na kojoj se s partnerom drži za ruke, uz poruku u kojoj mu zahvaljuje na svemu što joj je donio u život.

''Hvala ti za sve što si donio u moj život i za sve što si mi pomogao pronaći u meni samoj. Nisam ni znala koliko mi je trebalo baš ovakvo prisustvo. Mirno, toplo, podržavajuće'', napisala je Marija, dodavši da joj je partner postao najbolji prijatelj, oslonac i sreća.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Marija Novak (@mimi_25vu)

 

Nakon borbe s dijagnozom tumora

 

Objava dolazi nakon razdoblja obilježenog osobnim izazovima.

Krajem prošle godine javno je govorila o razvodu, a nedavno je prošla i zdravstvenu borbu nakon dijagnoze tumora u području abdomena, koji se na kraju pokazao benignim.

Propuštene epizode showa ''Život na vagi'' gledajte na platformi Voyo, bez reklama. 

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Otto Barić otkrio opasnosti rušenja Vjesnika: 'Moglo bi trajati mjesecima'

život Na VagiVoyoRtl
