Lidija nastavila niz osvajanja maksimalnog broja bodova: 'Mi se ne natječemo nego zabavljamo'

Inženjerka molekularne biotehnologije Lidija ugostila je Anu, Božu, Zvonimira i Sandija četvrti dan ličkog tjedna "Večere za 5". Kao i kandidati koji su dosad kuhali, Lidija je za svoju večeru osvojila maksimalni broj bodova, a gostima su se posebno svidjeli pokloni i iznenađenje.

Prvi je na redu za pripremu dio desert "Čizi pizi", torta od sira s dodatkom bundeve, kako je Ana točno pretpostavila. Zatim je pripremala glavno jelo "Stara prasetina", to jest, ličke šnicle, a uz to je pripremila rizi-bizi kao prilog. Preostalo je pripremiti predjelo - quiche s povrćem i kobasicom koji je nazvala "Kad Lidija muti jaja…"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

"Mislim da će dobro odraditi večeru u sva tri segmenta", komentirao je Sandi.

"Kad su gosti došli bila sam opuštena, bila sam sretna što napokon kreće večera i što je gotovo s kuhanjem", rekla je Lidija koja je goste dočekala za stolom s prigodnim aperitivima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Mekano kao duša'

Predjelo je bilo posluženo prvo i svidjelo se gostima, iako im je bilo i pomalo neobično jer nisu prije tako nešto jeli.

Foto: RTL

"Okus predjela je bio neobičan i očaravajući", rekao je Božo, a Sandi dodao: "Predjelo je bilo dobro ukusno i fino. Prvi put se susrećem s tim, jako dobro."

Glavno jelo također se svidjelo gostima.

Foto: RTL

"Mekano kao duša", rekao je Sandi, a Zvonimir komentirao: "Dobro, ako šutimo znači da je jelo dobro."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Šnicle su bile simpatične i ukusne, rizi-bizi je to upotpunio tako da je bilo super", zaključio je Božo, a Ana priznala: "Riža nije bila baš po mom ukusu, ali meso je bilo jako fino."

Foto: RTL

Ekipa je za stolom komentirala kako ne bi bili na Božinom mjestu jer on mora sutra kuhati, ali Božo je rekao kako se ne uzrujava i dodao: "Uostalom, mi se ovdje ne natječemo nego se igramo i zabavljamo. Zato mi je posebno drago da je štimung onako kako treba i nadam se da će i kod mene sutra biti kako treba."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Desert se svidio gostima, a Ana je komentirala kako joj je fino, ali stvarno ne može više jesti. Zvonimiru se s druge strane desert jako svidio i rekao je kako bi mogao pojesti i dva komada.

Foto: RTL

Pokloni i iznenađenje oduševili goste

Nakon večere Lidija je gostima podijelila poklone - rakiju i ličke čarape koje su oduševile goste i koje je domaćica sama isplela. „Poklon je bio jedinstveni i originalno lička stvar“, zadovoljno je komentirao Božo.

"Oduševila me Lidija večerom, oduševila me svojim pristupom - spontana je, jednostavna je, vesela je. Mogu reći da su me svi oduševili i sad imam dilemu koja je večera bila najbolja", rekao je Zvonimir.

Na kraju se ekipi pridružio tamburaški sastav 'Pratnja' pa je ekipa zaplesala i zapjevala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

"hvala Lidiji što je razbila monotoniju da se jedan dosadnjaković s gitarom i njegov vjerni pratitelj pojavljuju", našalio se na vlastiti račun Zvonimir.

Gosti su Lidijinu večeru nagradili desetkama, a Ana je, kao i jučer, dala ocjenu minus deset jer joj se riža nije baš svidjela, a ostalo joj je sve odgovaralo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Lidija, svaka čast", zaključio je Sandi.

Ne propustite nove epizode "Večere za 5" na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo recept za čokoladnu rapsodiju Petre Meštrić koja je oduševila goste: Uslast!