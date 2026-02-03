FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČESTITAMO! /

Nakon velike životne promjene stigla najljepša vijest: Leonardo iz 'Života na vagi' postao tata

Nakon velike životne promjene stigla najljepša vijest: Leonardo iz 'Života na vagi' postao tata
×
Foto: Rtl

Nakon što je pred kamerama prošao kroz emotivno putovanje, borbu s kilogramima i velike životne promjene, Leo i njegova supruga sada slave dolazak prinove

3.2.2026.
11:17
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši kandidat RTL-ova showa Život na vagi, Leonardo Prajo, proživljava jedno od najposebnijih razdoblja u životu. Naime, Leon je postao otac.

Nakon što je pred kamerama prošao kroz emotivno putovanje, borbu s kilogramima i velike životne promjene, Leo i njegova supruga sada slave dolazak prinove. Vijest o prinovi par je podijelio s javnošću, a o njihovoj sreći već se ranije moglo naslutiti iz iskrenih razgovora o promjenama koje im je show donio.

Nakon velike životne promjene stigla najljepša vijest: Leonardo iz 'Života na vagi' postao tata
Foto: Instagram Screenshot

 

Od borbe s kilogramima do nove životne titule

Gledatelji su Leonarda zapamtili kao jednog od upečatljivijih kandidata sedme sezone Života na vagi. S velikom željom da promijeni životne navike i poboljša zdravlje, ušao je u show s ciljem da osigura kvalitetniju budućnost, ne samo za sebe, nego i za obitelj.

Tijekom sudjelovanja izgubio je gotovo 49 kilograma, a upravo je ta transformacija bila prekretnica koja mu je otvorila vrata potpuno novog životnog poglavlja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Leonardo Prajo (@l_prajo)

Ljubav koja je sve pokrenula

Posebnu ulogu u njegovoj odluci da se prijavi u show imala je njegova partnerica, danas supruga, koja je bila njegova najveća podrška i motivacija. Njihova ljubavna priča nastavila se i nakon izlaska iz kuće Života na vagi – vjenčanjem, a potom i radosnom viješću o dolasku bebe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Leonardo Prajo (@l_prajo)

Zanimljivo je da su vijest o trudnoći doznali svega nekoliko dana nakon vjenčanja, što je njihovu sreću učinilo još većom. Za Leonarda, titula oca sada je najvažnija nagrada nakon svih izazova kroz koje je prošao, a par s nestrpljenjem iščekuje sve čari roditeljstva.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se doba kad je himna rukometaša bila Morska Vila, a nogometaše dočekivala Severina

Leonardo Prajoživot Na VagiPrinova U Obitelji
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČESTITAMO! /
Nakon velike životne promjene stigla najljepša vijest: Leonardo iz 'Života na vagi' postao tata