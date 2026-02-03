Nakon velike životne promjene stigla najljepša vijest: Leonardo iz 'Života na vagi' postao tata

Bivši kandidat RTL-ova showa Život na vagi, Leonardo Prajo, proživljava jedno od najposebnijih razdoblja u životu. Naime, Leon je postao otac.

Nakon što je pred kamerama prošao kroz emotivno putovanje, borbu s kilogramima i velike životne promjene, Leo i njegova supruga sada slave dolazak prinove. Vijest o prinovi par je podijelio s javnošću, a o njihovoj sreći već se ranije moglo naslutiti iz iskrenih razgovora o promjenama koje im je show donio.

Od borbe s kilogramima do nove životne titule

Gledatelji su Leonarda zapamtili kao jednog od upečatljivijih kandidata sedme sezone Života na vagi. S velikom željom da promijeni životne navike i poboljša zdravlje, ušao je u show s ciljem da osigura kvalitetniju budućnost, ne samo za sebe, nego i za obitelj.

Tijekom sudjelovanja izgubio je gotovo 49 kilograma, a upravo je ta transformacija bila prekretnica koja mu je otvorila vrata potpuno novog životnog poglavlja.

Ljubav koja je sve pokrenula

Posebnu ulogu u njegovoj odluci da se prijavi u show imala je njegova partnerica, danas supruga, koja je bila njegova najveća podrška i motivacija. Njihova ljubavna priča nastavila se i nakon izlaska iz kuće Života na vagi – vjenčanjem, a potom i radosnom viješću o dolasku bebe.

Zanimljivo je da su vijest o trudnoći doznali svega nekoliko dana nakon vjenčanja, što je njihovu sreću učinilo još većom. Za Leonarda, titula oca sada je najvažnija nagrada nakon svih izazova kroz koje je prošao, a par s nestrpljenjem iščekuje sve čari roditeljstva.

