Kvarnerski tjedan zatvara Gordana, Lučano zadovoljan namirnicama: 'Po mom guštu!'

Gordana Dražul zatvorit će kvarnerski tjedan 'Večere za 5' te ugostiti Olgu, Lučana, Sebastijana i Vladimira u svom domu u Mošćenicama. Večerašnja domaćica završila je ekonomsku školu, ali već gotovo dvadeset godina bavi se masiranjem.

Foto: RTL

„Jučerašnji dan bi htio izbrisati iz glave, ono je bilo stvarno katastrofa“, komentirat će Lučano, reći kako se raduje današnjoj večeri kod Gordane i dodati: „Meni se sviđaju takve osobe, otvorena je i korektna“, a Sebastian zaključiti: „Ima papren karakter i odličan smisao za humor.“

Foto: RTL

Domaćica priznaje da voli kuhati onda kad nije pod pritiskom i kad nije da mora nešto kuhati, a gostima će danas servirati predjelo naziva 'Nona i nono', glavno jelo 'Ća more da' i desert 'Nešto staro, nešto novo'.

Foto: RTL

„Odlučila sam pripremiti riblji meni jer mi je logično da predstavim jela iz mjesta u kojem živim“, kaže Gordana, a Sebastian pogađa: „Definitivno će biti nešto tradicionalno.“

„Po mom guštu - jesam ja rekao da će ona to dobro napraviti“, zadovoljno je komentirao Lučano kad je vidio da će se u predjelu naći sipa, srdele i bob.

Ekipa očekuje bolji provod nego jučer, a danas će se saznati i tko je pobjednik tjedna i dobitnik glavne nagrade od 1000 eura.

Ne propustite nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Pogledajte video: Magnolije procvjetale nikad ranije: 'Klima se mijenja. To biljke jako dobro pokazuju'