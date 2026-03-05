FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Kata pokušava doznati istinu, a Cvita je hitno prevezena u bolnicu

Kata pokušava doznati istinu, a Cvita je hitno prevezena u bolnicu
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite do 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

5.3.2026.
15:50
Hot.hr
Rtl
Cvita i Luca rade i razgovaraju o svemu, prijateljice pričaju o situaciji s Krstom. Njihov razgovor prekida Cvitino stanje, osjeća se sve lošije. Rajka i Ante pričaju, a njihov odnos i dalje je nategnut. Mirjana i Kata se suočavaju, a Vice shvaća da mu je Tereza nevjerna. Toma je u agoniji zbog svega što je napravio.

Kata pokušava doznati istinu, a Cvita je hitno prevezena u bolnicu
Foto: Rtl

Zora se osjeća loše, boli je trbuh, a ne osjeća se dobro ni Cvita! Nikola i Ante je odvode u bolnicu. Anka se mora pomiriti da ništa više nije isto, Zdravko odbija njezinu pomoć oko kampanje pa se njegova supruga konačno zauzima za sebe.

Kata pokušava doznati istinu, a Cvita je hitno prevezena u bolnicu
Foto: Rtl

Kata se suočava sa Zorom i pokušava doznati istinu!

Kata pokušava doznati istinu, a Cvita je hitno prevezena u bolnicu
Foto: Rtl

'Divlje pčele' ne propustite do 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Divlje PčeleVoyoRtlNova Epizoda
