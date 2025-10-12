Kandidati 'Života na vagi' probali 'Choco Loco' i ostali zapanjeni: Ovo je najbolji desert showa

U showu ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i dan ranije na platformi Voyo bez reklama, desert "Choco Loco" stekao je veliku popularnost. Najavljivan kao zdravi slatki užitak, tjednima je bio predmet nagađanja kandidata i gledatelja. Konačno je otkriveno je li desert opravdao svoju reputaciju. Priča o "Choco Locu" započela je kao misterij. Nutricionistica Martina često ga je spominjala kao primjer zdravog slatkog obroka, no njegova priprema je stalno odgađana.

Pogledajte originalni recept i video pripreme deserta Choco Loco

"Je li moguće? Famozni 'Choco loco'?", upitao je kandidat Zvonimir nakon što je desert ponovno spomenut, a da ga nitko još nije probao. Kandidat Domagoj objasnio je da je razlog bila loša organizacija.

"Ekipa koja je bila u kuhinji možda nije stigla, nisu se dobro organizirali, pa smo na taj način praktički taj 'Choco Loco' zanemarili", rekao je. Zbog stalnog odgađanja i spominjanja, recept je postao legenda unutar kuće "Života na vagi".

Choco Loco misterij

Nakon tjedana iščekivanja, nutricionistica Martina odlučila je stati na kraj nagađanjima. "Ne znam što je svih ovih tjedana bilo sporno, pa idemo vidjeti danas", izjavila je i okupila kandidate kako bi im pokazala recept. Otkriće je bilo iznenađujuće... Tajne zapravo nije bilo. Misterij je nestao kada je nutricionistica objasnila jednostavan postupak pripreme.

"To je toliko jednostavan recept. Sve se baci u mikser, izmiksa i izlije u čašu", pojasnila je. Kandidati su bili iznenađeni spoznajom da je desert oko kojeg se stvorila drama, gotov za nekoliko minuta.

Koja je tajna zdrave slastice?

Početne sumnje nestale su s prvim zalogajem. Kandidati su napokon kušali desert, a reakcije su bile jednoglasno pozitivne. Domagoj, koji ga ranije nije probao, bio je iznenađen okusom. "Jako je fin i jako ukusan, pogotovo kad ga napraviš na ovakav način s datuljama", komentirao je. Time je potvrđeno da je "Choco Loco" opravdao svoju reputaciju.

Pokazalo se da tajna slastice leži u prirodnim šećerima iz voća, poput datulja, koji su u skladu s njihovim planom prehrane.

Želite i sami isprobati ovu slasticu? Originalni recept i video pripreme s kandidatima iz prošlih sezona ''Života na vagi'', možete pronaći OVDJE.

