Ma Štefice, jesi li to ti? Zvijezda 'Života na vagi' izgubila 70 kilograma i izazvala oduševljenje

Štefica Sever, kandidatkinja šeste sezone Života na vagi, u show je ušla sa 156 kilograma, a na finalnom vaganju imala je 45 kilograma manje. No, njezino putovanje tu nije stalo! Nakon showa nastavila je s treninzima i zdravim načinom života, a danas ponosno priznaje kako ima čak 70 kilograma manje.

''Moje putovanje počelo je 2022. godine s ulaskom u show 'Život na vagi'. Doslovno mi je promijenilo život. Tamo sam zapravo shvatila što sam sve napravila od svojeg života, a to je da sam se dovela do samog dna. Što se samih kilograma tiče, nezadovoljstva, depresije i zdravstvenog stanja'', napisala je Štefica pa nastavila u istom tonu.

''Eto, prošle su tri godine i naučila sam puno novih stvari o sebi, i o samoj prehrani, a naravno, i da tjelesna aktivnost mora biti prisutna. Danas mogu reći da sa 70 kilograma manje, živim punim plućima. I ponosna sam na sebe'', rekla je Štefica.

Inače, Štefica je nastavila svoju transformaciju nakon izlaska iz showa unatoč nizu problema s kojima se morala nositi. Naime, neki su joj se kilogrami vratili zbog pet operacija i oporavaka, no čim joj je to zdravlje dopustilo, vratila se treninzima.

Nije odustala ni kada joj je bilo najteže

Podsjetimo, Štefica je u "Život na vagi" ušla sa 156 kilograma, a na vaganju u finalu imala je 111 kilograma. Za RTL.hr je ranije progovorila o stanci od treninga zbog operacija.

"Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj", otkrila je Štefica za RTL.hr.

