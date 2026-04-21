DIVLJE PČELE /

Kako je zaljubljeni Đordano romantičnom gestom pokušao osvojiti Zorino srce: Je li ovo početak ljubavi?

Kako je zaljubljeni Đordano romantičnom gestom pokušao osvojiti Zorino srce: Je li ovo početak ljubavi?
Foto: RTL

Dok se Zora bori s vlastitom neodlučnošću i sestrinim neodobravanjem, Đordano ne gubi nadu. Njegov promišljen i romantičan poklon postavio je temelje za nešto više...

21.4.2026.
21:27
Hot.hr
Đordano je odlučio pokazati svoje osjećaje na jedinstven način. Nakon što je Zora isprva oklijevala primiti njegov dar, on ju je zamolio da ga prihvati zbog njega, kao znak njegove zahvalnosti. Uskoro se otkrilo što se krilo iza njegove upornosti, piše rtl.hr

U nizu napetih obiteljskih i poslovnih drama koje potresaju malo mjesto, jedan događaj unosi dašak romantike i nade. Riječ je o potezu Đordana Bonačića, upornog udvarača koji ne odustaje od namjere da osvoji srce Zore Runje. Njegova posljednja gesta nije bila samo poklon, već pomno isplanirani znak pažnje koji je Zoru ostavio bez riječi, ali i pokrenuo novu lavinu emocija u 'Divljim pčelama'.

Najljepši materijal za najljepšu djevojku

U paketu se nalazila prekrasna tkanina, a uz nju i poruka koja otkriva svu dubinu Đordanovog plana: "Najljepši materijal za najljepšu djevojku. Luce će ti sašiti što god poželiš, sve sam dogovorio. Tvoj Giordano."

Ovim potezom Đordano nije poklonio samo materijal, već i ostvarenje sna - haljinu po Zorinoj vlastitoj želji, sašivenu vještim rukama lokalne krojačice Luce. Gesta je to koja nadilazi običan dar i pokazuje istinsku posvećenost i pažljivo promišljanje o onome što bi Zoru uistinu usrećilo.

Hoće li romantika pobijediti?

Dok se Zora bori s vlastitom neodlučnošću i sestrinim neodobravanjem, Đordano ne gubi nadu. Njegov promišljen i romantičan poklon postavio je temelje za nešto više, no ostaje vidjeti hoće li njegova upornost biti dovoljna da prevlada sve prepreke. Gledatelji s nestrpljenjem prate hoće li ova gesta biti početak nove ljubavne priče ili tek još jedan podsjetnik na komplicirane odnose koji vladaju njihovim malim mjestom.

POGLEDAJTE VIDEO: Bračne ponude, izgubljeni mikrofoni, gosti kojih nema: Otkrivamo sve Direktove tajne

Divlje PčeleRtl Serija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
