FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAV JE NA SELU /

Josip Đ. iskreno o spoju s Marijom iz Kragujevca: 'Pokušala me hipnotizirati pogledom'

Josip Đ. iskreno o spoju s Marijom iz Kragujevca: 'Pokušala me hipnotizirati pogledom'
×
Foto: Rtl

U novoj sezoni popularne emisije 'Ljubav je na selu' srca gledatelja već je osvojio simpatični farmer Josip Đ., čiji je zarazni osmijeh odmah privukao brojne dame koje su mu odlučile pisati

7.11.2025.
21:41
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U novoj sezoni popularne RTL-ove emisije „Ljubav je na selu”, jedan od najzapaženijih kandidata svakako je simpatični farmer Josip Đ., čiji je osmijeh odmah osvojio gledatelje i privukao brojne obožavateljice.

 

Prva koja je imala priliku upoznati Josipa bila je Marija iz Kragujevca, a njihov susret započeo je u romantičnom tonu. Marija mu je, uz širok osmijeh, poklonila ružu. Nakon spoja, Marija nije skrivala oduševljenje.

"Josip je komunikativan, nasmijan i mislim da razmišlja glavom. Podružit ćemo se pa ćemo vidjeti kako će se sve razviti", rekla je iskreno.

Josip je, s druge strane, imao pomiješane dojmove.

– Pokušala me hipnotizirati pogledom – to mi se baš nije svidjelo. Ali kao osoba je super, komunikativna je i ima smisla za humor – zaključio je uz osmijeh.

Novu sezonu „Ljubav je na selu” pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a epizode su dostupne 24 sata ranije na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Prijavite se u novu sezonu 'Ljubav je na selu'!

Ljubav Je Na SeluEmisijeRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBAV JE NA SELU /
Josip Đ. iskreno o spoju s Marijom iz Kragujevca: 'Pokušala me hipnotizirati pogledom'