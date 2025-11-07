Josip Đ. iskreno o spoju s Marijom iz Kragujevca: 'Pokušala me hipnotizirati pogledom'
U novoj sezoni popularne emisije 'Ljubav je na selu' srca gledatelja već je osvojio simpatični farmer Josip Đ., čiji je zarazni osmijeh odmah privukao brojne dame koje su mu odlučile pisati
U novoj sezoni popularne RTL-ove emisije „Ljubav je na selu”, jedan od najzapaženijih kandidata svakako je simpatični farmer Josip Đ., čiji je osmijeh odmah osvojio gledatelje i privukao brojne obožavateljice.
Prva koja je imala priliku upoznati Josipa bila je Marija iz Kragujevca, a njihov susret započeo je u romantičnom tonu. Marija mu je, uz širok osmijeh, poklonila ružu. Nakon spoja, Marija nije skrivala oduševljenje.
"Josip je komunikativan, nasmijan i mislim da razmišlja glavom. Podružit ćemo se pa ćemo vidjeti kako će se sve razviti", rekla je iskreno.
Josip je, s druge strane, imao pomiješane dojmove.
– Pokušala me hipnotizirati pogledom – to mi se baš nije svidjelo. Ali kao osoba je super, komunikativna je i ima smisla za humor – zaključio je uz osmijeh.
