Neočekivani gost u finalnom tjednu! Sjećate li se njega? Čapo posjetio kandidate: Evo što im je poručio
Pobjednik šeste sezone vratio se u show i iznenadio kandidate
U posjet finalistima stigao je nitko drugi nego Josip Čapo, omiljeni pobjednik šeste sezone showa. Vidno uzbuđeni i pomalo zatečeni, finalisti Ante, Marija, Nena, Dominik i Domagoj okupili su se oko čovjeka koji je prošao isti put kao i oni.
Josip je došao podijeliti svoje iskustvo, odgovoriti na njihove strahove i otkriti ključne savjete koji su njemu pomogli da održi rezultate i nakon showa. Kandidati su ga pažljivo slušali, svjesni da pred sobom imaju dokaz da je dugoročni uspjeh itekako moguć.
Kad su ga upitali koja je tajna njegovog impresivnog gubitka od 35 posto tjelesne mase tijekom showa, Josipov odgovor bio je jednostavan, ali snažan. Nije govorio o složenim treninzima ni strogim dijetama — ključ je, kaže, bio u jednoj svakodnevnoj aktivnosti: hodanju. „Moraš hodati brzim tempom i davati sve od sebe“, objasnio je, a zatim uz osmijeh dodao detalj koji najbolje pokazuje njegovu upornost: „Poderao sam četvero tenisica. Eto, Maja je bila dobra pa mi je kupila nove, inače ne bih ni imao.“
Njegova poznata uzrečica „Hodaj, pa hodaj“ nije, kaže, marketinški trik, nego životna mantra koju je svakodnevno slijedio. Istaknuo je da je upornost presudna — čak i kada je teško. „Stisnuo sam zube, dao sve od sebe i evo... shvatio sam što znači ta rečenica: hodaj, pa hodaj“, rekao je.
Otkrio i realnu sliku
Čapo nije skrivao ni najteži dio svog puta — povratak u stvarni život nakon showa. Finalisti su s njim podijelili svoje najveće strahove, a on im je iskreno potvrdio da su opravdani. „Prvih tjedan dana, izgubljen si“, priznao je, no odmah dodao i savjet: „Ključ je u podršci. Ako kod kuće nemaš potporu, sve pada u vodu.“ Prisjetio se i trenutaka kada ga supruga i danas zna zaustaviti ako krene prema hladnjaku u krivo vrijeme.
Kandidatima je poručio da, unatoč obavezama i promijenjenim okolnostima izvan showa, ne zaborave sebe staviti na prvo mjesto. „Najprije moraš pronaći sebe, a onda i svi oko tebe moraju pronaći novog tebe, jer nisi isti kao prije“, naglasio je.
Za kraj, Josip je finalistima pripremio simboličan, ali snažan poklon — majice s njegovim prepoznatljivim natpisom „Hodaj, pa hodaj“. No, nije propustio priliku dodati i dozu motivacije: „Koje veličine majica želite? Ja ću vam dati manje, da imate dodatni cilj“, rekao je uz osmijeh, pružajući im ne samo poklon, nego i podsjetnik da se trud uvijek isplati.
Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.
POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima