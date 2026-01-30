Jedna od najrealističnijih kriminalističkih serija na ekranu: Hit 'Chicago P. D.' na kanalu RTL2

Hvaljena serija prati rad elitnog tima čikaške policije 'Chicago P. D.', koja se hvata u koštac s najtežim oblicima kriminala, poput trgovine drogom, visokoprofilnim ubojstvima te organiziranim kriminalom. Djelujući nerijetko u moralno sivim zonama, članovi tima neprestano balansiraju na rubu zakona kako bi zaštitili svoj grad. Na RTL2 prikazuje se deveta sezona, a odmah nakon nje uslijedit će još tri jednako uzbudljive - deseta, jedanaesta i dvanaesta.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Deseta sezona serije donijet će razdoblje velikih iskušenja za policijski tim 'Chicago P. D.' nakon smrti Anne Avalos. Pouzdana doušnica do koje je Voightu bilo jako stalo ubijena je nakon što je prisiljena vratiti se na teren. Njezina smrt postaje simbol moralne cijene Voightovih metoda, a posljedice nekih prošlih odluka u trenutku vode policijski odred pod strogo povećalo javnosti i institucija. Voight je prisiljen prilagoditi svoj stil vođenja, balansirajući između instinkta za zaobilaženjem pravila i sve izraženije potrebe za odgovornošću. Dok rješavaju emocionalno nabijene slučajeve organiziranog kriminala, trgovine ljudima i uličnih bandi, članovi tima suočavaju se s osobnim krizama koje će testirati njihovu lojalnost i moralne granice.

U jedanaestoj sezoni tim se nađe pod neviđenim institucionalnim pritiskom, uz nove promjene u vodstvu i savezništva koja se neprestano mijenjaju. Ova sezona istražuje i osobnu cijenu policijskog poziva. Adam Ruzek (Patrick John Flueger) bori se za život nakon ozljede, Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) počinje sumnjati u vlasitie sposobnosti nakon neuspjelog spašavanja žrtve u kriznoj situaciji, a krize i iskušenja ne zaobilaze ni ostale detektive.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Dvanaesta sezona nastavlja taj dramatični uspon. Tradicionalne metode rada postaju stvar prošlosti, a budućnost tima visi o koncu. Uz visokorizične istrage i preslagivanje moći unutar policijskih struktura, sezona u središte stavlja pitanje opstanka i nasljeđa.

U središtu serije nalazi se narednik Hank Voight, kojeg tumači Jason Beghe, koji je glumio i u filmskim hitovima poput, primjerice, 'Thelma i Louise', 'Sljedeća tri dana' ('The Next three Days') s Russelom Croweom i 'G.I. Jane'. Uz strogog narednika Voighta, tu je mudra i izdržljiva Kim Burgess u izvedbi Marine Squerciati, impulzivni i energični Adam Ruzek kojeg tumači Patrick John Flueger te stabilan i principijelan Kevin Atwater u izvedbi LaRoyce Hawkinsa, koji je za svoju ulogu Kevina Atwatera osvojio NAACP-ovu nagradu Image Award u kategoriji najboljeg sporednog glumca u dramskoj seriji.

Foto: Rtl

Glumačka ekipa - Jason Beghe, Patrick John Flueger, LaRoyce Hawkinsa, prije snimanja prošla je tromjesečnu obuku pravih čikaških policajaca, ali i umirovljenih specijalaca. Također, ekipa snima na ulicama Chicaga te vješto koristi autentične gradske lokacije, a među najprepoznatljivijima je eksterijer 21. policijske postaje u kojoj je smješten tim 'Chicago P.D.', što je zapravo stvarna zgrada policije sveučilišta UIC. Često možemo vidjeti i vizure Millennium Parka s poznatom skulpturom 'The Bean' koja služi kao kulisa za slučajeve visokog profila, dok se na turističkoj atrakciji Navy Pier, dugoj više od tisuću metara, redovito odvijaju dramatični obračuni i tajne operacije uz prepoznatljivu siluetu panoramskog kotača. Dramatične potjere automobilima i pješačke utrke često se snimaju na mostu Columbus Drive iznad rijeke Chicago.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika novost za žene kojima je u trudnoći utvrđena šećerna bolest