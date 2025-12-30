Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'

Jakov osjeća veliku grižnju savjesti zbog svog oca, a olakšanje osjeti kada im liječnik kaže da je operacija uspješno završena! Rajka, Jakov i Nikola strepe zbog cijele situacije u cijelog bolnici, a onda napetosti nadoda Rajka, kada Nikoli otkrije da je Ante krivotvorio oporuku.

"Sve je uzeo sebi", rekla je Rajka Nikoli.

Foto: Divlje Pčele

Jakov traži oprost od ranjenog oca, a Sikirica dotad traži krivce za napad na Ivicu. Traži Marka i Čavku u kući Vukas, a Mirjana i Ante stali su u obranu svog sina.

"Vode ga k'o zadnjeg kriminalca", potresena je Mirjana. Marko osjeća olakšanje jer je Ivica bolje, ljut na Čavku zbog njegovog poteza.

Foto: Divlje Pčele

Karmela i Kata uz piće razgovaraju o svojim ljubavnim situacijama, Kata prvi put olakšava dušu. Karmelu je njihov razgovor dirnuo do suza i otvorio put prema njihovom prijateljstvu. Ugostiteljica osjeća veliku grižnju savjesti zbog onoga što se dogodilo Ivici.

