DIVLJE PČELE /

Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'

Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'
Foto: Divlje Pčele

Jakov traži oprost od ranjenog oca, a Sikirica dotad traži krivce za napad na Ivicu

30.12.2025.
13:16
Hot.hr
Divlje Pčele
Jakov osjeća veliku grižnju savjesti zbog svog oca, a olakšanje osjeti kada im liječnik kaže da je operacija uspješno završena! Rajka, Jakov i Nikola strepe zbog cijele situacije u cijelog bolnici, a onda napetosti nadoda Rajka, kada Nikoli otkrije da je Ante krivotvorio oporuku.

"Sve je uzeo sebi", rekla je Rajka Nikoli.

Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'
Foto: Divlje Pčele
Foto: Divlje Pčele

Jakov traži oprost od ranjenog oca, a Sikirica dotad traži krivce za napad na Ivicu. Traži Marka i Čavku u kući Vukas, a Mirjana i Ante stali su u obranu svog sina.

 

"Vode ga k'o zadnjeg kriminalca", potresena je Mirjana. Marko osjeća olakšanje jer je Ivica bolje, ljut na Čavku zbog njegovog poteza.

Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'
Foto: Divlje Pčele
Foto: Divlje Pčele

Karmela i Kata uz piće razgovaraju o svojim ljubavnim situacijama, Kata prvi put olakšava dušu. Karmelu je njihov razgovor dirnuo do suza i otvorio put prema njihovom prijateljstvu. Ugostiteljica osjeća veliku grižnju savjesti zbog onoga što se dogodilo Ivici.

 

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Od bikini revolucije do mržnje prema muslimanima: Tko je bila Brigitte Bardot?

Divlje Pčele
komentara
Ivica je uspješno operiran, a Marko odveden u stanicu: 'Vode ga k'o zadnjeg kriminalca'