Igor iz 'Zabranjene ljubavi' ima novu ulogu: Evo čime se bavi nakon legendarne uloge
Iako su lik Igora Carevića iz serije 'Zabranjena ljubav' svi dobro znali, glumac Dejan Marcikić povukao se sa scene završetkom serije, no sada se pojavio u novoj ulozi
Ukoliko ste se pitali gdje su danas zvijezde iz serije "Zabranjena ljubav", novi spot Tomislava Bralića i klape Intrade otkriva gdje je Dejan Marcikić, glumac koji je široj javnosti poznat po ulozi nogometnog fanatika Igora Carevića iz serije "Zabranjena ljubav".
Kako Marcikić djetinjstvo provodi u Zadru, ni ne čudi da je angažiran u spotu koji je sniman na nekoliko prepoznatljivih lokacija u Zadru i okolici, uključujući klaustar crkve sv. Frane. Poseban vizualni pečat daju i dva zadarska broda, Branimir i Lirica, poznati zadarski jedrenjak i klasična škuna s dva jarbola.
Inače, redatelj spota Igor Goić otkrio je i gdje je Marcikić danas te čime se bavi glumac koji je godinama bio prepoznatljivo lice popularne RTL-ove serije.
Kako je otkrio Goić, Marcikić se sada bavi glazbom, i to u nekoliko bendova.
Frontmen je grupe 'EPILOG, gitarist i vokal Zadarskog kultnog benda Jelly Belly, bubnjar grupe SexMotherFuckers i po novome gitarist i vokal novog 'Instant classic' benda Grungelina.
Uz to, društvene mreže otkrivaju i da se Marcikić bavi nekretninama, točnije menadžmentom, savjetovanjem i poslovanjem.