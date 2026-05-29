Igor iz 'Zabranjene ljubavi' ima novu ulogu: Evo čime se bavi nakon legendarne uloge

Ukoliko ste se pitali gdje su danas zvijezde iz serije "Zabranjena ljubav", novi spot Tomislava Bralića i klape Intrade otkriva gdje je Dejan Marcikić, glumac koji je široj javnosti poznat po ulozi nogometnog fanatika Igora Carevića iz serije "Zabranjena ljubav".

Kako Marcikić djetinjstvo provodi u Zadru, ni ne čudi da je angažiran u spotu koji je sniman na nekoliko prepoznatljivih lokacija u Zadru i okolici, uključujući klaustar crkve sv. Frane. Poseban vizualni pečat daju i dva zadarska broda, Branimir i Lirica, poznati zadarski jedrenjak i klasična škuna s dva jarbola.

Inače, redatelj spota Igor Goić otkrio je i gdje je Marcikić danas te čime se bavi glumac koji je godinama bio prepoznatljivo lice popularne RTL-ove serije.

Kako je otkrio Goić, Marcikić se sada bavi glazbom, i to u nekoliko bendova.

Frontmen je grupe 'EPILOG, gitarist i vokal Zadarskog kultnog benda Jelly Belly, bubnjar grupe SexMotherFuckers i po novome gitarist i vokal novog 'Instant classic' benda Grungelina.

Uz to, društvene mreže otkrivaju i da se Marcikić bavi nekretninama, točnije menadžmentom, savjetovanjem i poslovanjem.