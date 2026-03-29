Idući tjedan u 'Večeri za 5' kuhat će ekipa s Raba!

Idući tjedan omiljena emisija 'Večera za 5' seli na Rab gdje će se pet kandidata boriti za naklonost svojih gostiju, ali i glavu nagradu. Ovaj tjedan doći će i do promjene - kako će jedan od kandidata biti spriječen nastaviti natjecanje, na njegovo mjesto doći će snimatelj tona Mijomir.

Prvi će kuhati 54-godišnji Damir Cerovski, suprug i otac dvoje djece, koji cijeli život živi i radi na otoku Rabu. Po zanimanju je kuhar, ali se tim poslom bavi samo preko ljetne sezone, dok u zimskim mjesecima radi kao soboslikar i pomoćni radnik. Damir je tipični otočanin, otvoren, spreman na zezanciju, a i bez dlake na jeziku. Iako je kuhar po struci, kuhanje mu nije oduvijek bilo zanimljivo i da je uživati u kuhanju počeo tek kasnije. Gostima je odlučio pripremiti za pripremu zahtjevna jela, ali ne sumnja u svoje sposobnosti.

Foto: RTL

Jurica Pečinić je obiteljski čovjek koji cijeli život živi na otoku Rabu. 48-godišnjak a svojom suprugom ima troje djece, sada već tinejdžeri. Jurica je također po struci kuhar, iako se tim poslom već par godina ne bavi. Trenutačno radi kao prodavač u dućanu, jer se kuhinje pomalo zasitio. Ipak, sada, kada više ne radi kao kuhar, u potpunosti uživa u pripremi svakog jela koje kuha. Strastveni je lovac i ribolovac. Za sebe kaže da je komunikativan i druželjubiv, te da se lako privikne na svako društvo. Kuha sve, ali mu pojesti najdraže nešto iz mora. Nije bitno je li to riba, školjka ili rak, samo da je svježe i dobro pripremljeno.

Foto: RTL

Najmlađa ovotjedna kandidatkinja i ujedno jedina kandidatkinja Ivana Godinić maturantica je hotelijersko turističke škole na Rabu, živi sa svojim roditeljima u obiteljskom domu. Još kao dijete znala je da će ići u smjeru ugostiteljstva i da je to nešto što ju zanima, s obzirom na to da dolazi iz obitelji koja se bavi ugostiteljstvom. Obožava kreirati koktele i praviti slastice te smatra kako se ukrašavajući deserte može potpuno izraziti i kako je to dio kulinarstva u kojem ti je sve dozvoljeno i poželjno je mašti pustiti na volju. Kuhati također voli, ali kao i kod pravljenja deserta i koktela, najdraži joj je dio dekoriranja tanjura. Najviše voli kuhati tjesteninu i piletinu, jer su to dvije jednostavne namirnice od kojih se može napraviti tisuće recepata. Za sebe kaže kako je jako uporna i ustrajna, i ako nešto zacrta, potrudit će se da i to sama ostvari.

Foto: RTL

Damir Matušan je svestrani Rabljanin kojeg na otoku svi dobro znaju. Živi sa svojom suprugom s kojom ima dva odrasla sina. Ovaj 58-godišnjak Ima svoj obrt za grafički dizajn, print i izradu reklamnih plakata. U ljetnim mjesecima iznajmljuje svoju vilu, koju naziva svojim rajem na zemlji. Damir voli otići i u ribolov, lov na lignje ili pecanje s obale. Kuhanje voli oduvijek, a zavolio je kuhati jer tako spaja ljude. Najčešće isprobava razne starinske recepte i kuha tradicionalne recepte svog podneblja.

Foto: RTL

Benedikt Benčina 25 je mladić koji je odrastao u Njemačkoj, a zadnjih šest mjeseci živi i radi na otoku Rabu. Iako je odrastao u Njemačkoj, u Frankfurtu, njegovi roditelji su iz hrvatske zbog čega tečno priča hrvatski jezik. Cijeli život je dolazio ljetovati na Rab i provodio svaki slobodan trenutak u Hrvatskoj. Oduvijek je želio vidjeti kako je to živjeti na otoku Rabu zbog čega je ove godine odlučio preseliti na neko vrijeme na Rab i odlučiti hoće li se za stalno preseliti. A, kada je počeo raditi i osamostalio se od roditelja, bio je primoran naučiti kuhati. Iako je kuhati počeo jer je morao, pronašao je ljubav u kuhanju i način svog izražavanja. U svojoj obitelji postao je glavni kuhar za svako obiteljsko okupljanje, a prijatelji znaju da će se kod njega uvijek dobro najesti. Voli isprobavati svakakva jela, ali mu je ipak najdraže kuhati nešto tradicionalno pa tako i za večeru planira kuhati sataraš.

Foto: RTL

Mijomir Ivanović u ekipu stiže kao jedini kandidat koji nije s Raba. Ovaj 39-godišnji majstor tona iz Zagreba, godinama je dio ekipa raznih televizijskih emisija, a sada se odlučio, za promjenu, biti ispred kamere. U svoje slobodno vrijeme voli igrati šah, družiti se s prijateljima i putovati. Smiren i staložen, ali uvijek spreman na šalu. Mijomir voli kuhati oduvijek i često isprobava nova jela, ali mu je tradicionalna kuhinja ipak najdraža. U 'Večeru za 5' prijavio se da pokaže svoje kulinarske sposobnosti i isproba kako je biti ispred kamere.

Večere vesele rapske družine ne propustite od ponedjeljka do petka od 17.50 ne RTL-u. Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

