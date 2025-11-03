Glumci iz 'Divljih pčela' nakon transformacije: Evo što se događalo iza kulisa

Nova dramska serija ''Divlje pčele'' koja na RTL stiže danas 3. studenoga, već je prije same premijere privukla veliku pažnju gledatelja. I to ne samo zbog napete radnje i prepoznatljive atmosfere Dalmatinske zagore, nego i zbog vizualnih detalja koji oživljavaju duh prošlih vremena, od kostima do frizura. U videu iza kulisa RTL.hr-a, vidljivo je kako teku pripreme glumaca prije snimanja, a posebnu pažnju privukli su glumci Davor Pavić i Amar Bukvić (44).

Dok frizer pažljivo oblikuje njihovu kosu u stilu karakterističnom za to razdoblje, uzevši u obzir da se radnja serije odvija u 50-ima, cijela ekipa djeluje kao da je doslovno zakoračila u neko drugo vrijeme.

Pogledajte njihovu transformaciju.

Seriju ''Divlje pčele'' pratite od ponedjeljka, 3.11. od 20:15 na RTL-u

Foto: Rtl

''Divlje pčele'' gledatelje vraćaju u doba kad su emocije bile neizgovorene, a tradicija jača od zakona.

