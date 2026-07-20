Pero Juričić: 'Nisam davao savjete jer oni to već puno bolje rade nego što sam ja u mladosti'

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glumaca, Pero Juričić (81), pojavljuje se u gostujućoj ulozi u prvom hrvatskom Voyo Originalu ''IQ 160'', koja donosi kriminalističke i psihološke zaplete u suvremenom formatu. Riječ je o seriji koja je okupila velike glumačke zvijezde, a među glavnima su Dajana Čuljak i Luka Peroš. Dajana u seriji utjelovljuje Marinu Kapov, samohranu majku troje djece i čistačicu u policijskoj postaji dok Luka glumi inspektora Tomislava Ramljaka.

Tim povodom kontaktirali Peru Juričića kako bi nam otkrio kako je bilo raditi na novoj seriji, ali i kako danas izgleda njegov život, što radi u mirovini te kako se osjeća nakon desetljeća provedenih na sceni i pred kamerama.

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Govoreći o samom snimanju, Juričić ističe da je iskustvo bilo iznimno ugodno, a posebno mu je ostala u sjećanju atmosfera na setu: ''Bio je ugodan osjećaj najprije raditi u toj ekipi“.

Posebno je izdvojio trenutak koji se, kako kaže, ne viđa često na domaćim setovima: ''Režiser je rekao ljudima oko sebe: ‘Ovo je zadnja scena od našeg glumca. I onda je uslijedio aplauz. To se ne događa baš često kod nas'', rekao nam je Pero koji u seriji igra ulogu Marininog susjeda Branka, njezinog dobrog duha i savjetnika.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Dodaje i kako je cijeli projekt bio obilježen entuzijazmom: ''To je bio početak, svi su bili još puni volje i energije i ja se nadam da je to tako išlo i dalje poslije mene.''

Govoreći o samom angažmanu u seriji ''IQ 160'', naglašava da je bio kratko na setu: ''Ja sam bio tri dana.'' Zbog toga, kaže, nije ni imao puno vremena za dublje uključivanje.

Na pitanje o mladim glumcima i eventualnim savjetima na setu, Juričić ističe da mlađima danas savjeti često nisu ni potrebni: ''Pa nisam davao jer oni to rade već puno bolje nego što sam ja kad sam bio mlad.“

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema njegovim riječima, današnja generacija glumaca odrasta uz potpuno drugačije uvjete: ''Oni se već rode s tim znanjem. Za kratko vrijeme zahvaljujući internetu mnogo toga znaju. Smatra da zbog toga puno brže sazrijevaju nego prijašnje generacije'', kaže.

Dotaknuo se i današnjeg života u mirovini, koji kod njega, kako kaže, ne znači povlačenje iz posla. ''Kad vi kao glumac odete u mirovinu... vi dalje radite“, objašnjava, dodajući da i dalje snima, igra predstave i radi sinkronizacije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Danas, s distance i iskustvom, zaključuje da bi čak volio više raditi nego prije: ''Volio bih da više radim s ovim današnjim iskustvom.“ A život u 'mirovini svodi se, kaže, na aktivan rad i obiteljsku povezanost.

''Pratim i sina, koji je, iako je postigao puno više od mene, i dalje otvoren za moje savjete. Sad mi je i unuk na Akademiji, tako da se može reći da od glume zapravo ne možete pobjeći – ona ostaje s vama cijeli život'', rekao nam je Pero za kraj.

Prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160', u kojoj Luka Peroš, zajedno s Dajanom Čuljak ima glavnu ulogu, stiže na platformu 24. srpnja.