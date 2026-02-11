FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Gatara Sadija ne odustaje! Krade rupčić iz Mirjanine sobe i uvjerava je da može otkriti ubojicu
Foto: Rtl

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

11.2.2026.
10:57
Hot.hr
Rtl
Katarina održi obećanje dano Zori, koja prvi put nakon dugo vremena vidi malo optimizma u svojoj budućnosti i spremna je prigrliti promjenu.

U međuvremenu, Nikola se posvađa s Cvitom jer mu je sakrila novu odbijenicu njegova romana pa je njihov odnos ponovno na klimavim nogama.

Domazet finalizira svoj dogovor s Antom i sreću želi podijeliti s Katarinom. Jakov zaustavi Katarinu na trgu i pita je za njezin poljubac s Domazetom.

Anka je i dalje u depresiji, a Karmela ima rješenje koje bi je moglo barem malo smiriti.

Mirjanu kopkaju Terezine riječi pa odluči ugostiti gataru Sadiju i ispitati je o tome što je vidjela na Katarininu dlanu. No lukava Sadija je korak ispred – uvjeri je da može doći do dokaza koji izravno ukazuje da je Kate ubila Petra.

Hoće li kod Mirjane prevladati razum ili majčinska želja za istinom pod svaku cijenu?

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Od pedofilije i iskorištavanja maloljetnica do kompleksnije priče o perveziji kao sredstvu ucjene

