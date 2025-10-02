GallaSandalla o ispadanju iz showa i mršavljenju: 'Neću koristiti Ozempic'

Ivan, široj publici poznat kao GallaSandalla, napustio je "Život na vagi" na polovici ciklusa, no kako sam kaže, to ne doživljava kao kraj nego tek kao uvod u pravu borbu. Za RTL.hr progovorio je o ispadanju iz showa, a strogi režim prehrane i treninga planira nastaviti i vani.

"Kako sam ja gejmer, ovo bih nazvao tutorial level. Sve unutra je tutorial. A prava igra tek počinje kad izađeš van", izjavio je Ivan, koji je za vrijeme boravka u showu skinuo gotovo 19 kilograma u samo 50 dana.

Treninge i disciplinu stavio je ispred svega. "Znam da sam sve dao od sebe. Nisam posustao na iskušenju, nisam ništa jeo. Umjesto pisma obitelji - ja sam izabrao trening," prisjetio se za RTL.hr.

Foto: Rtl

Na početku mu je, priznaje, bilo teško prihvatiti savjet nutricionistice Martine. Rezultati na vagi nisu ga uvijek pratili, iako je ulagao golem trud. "Trenirao sam tri puta više, imao svaki dan po 25–30 tisuća koraka... a drugi jedu više, treniraju manje, i opet gube više. Meni to nije bilo jasno." Preokret se dogodio kad je s nutricionisticom otvoreno razgovarao. "Ja sam bio u krivu, a ona je bila u pravu. Počeo sam vjerovati u proces."

'Srce mi je ispunjeno'

Ivan se osvrnuo i na lijekove za mršavljenje, koji, kako kaže, ne dolaze u obzir.

"Neću koristiti nikakve preparate poput Ozempica. Smatram da to nije dovoljno testirano. Mogu imati puno zdravstvenih tegoba." Njegov cilj je jasan – spustiti se na 100 kilograma, a možda i do 81, što bi značilo da je izgubio polovicu svoje tjelesne mase. "Od danas kad idem doma, krećem novi život. Pravi život zapravo. I zdraviji život."

Planira samostalno nastaviti put s disciplinom i jasnim prioritetima. Hoteli s teretanama, više kretanja i dosljednost postaju njegova nova rutina.

Na kraju priznaje da je u show ušao s dozom sumnje, ali izlazi ispunjen. "Iskreno, nisam uopće htio doći u 'Život na vagi', ali sad kad izlazim, zapravo mi je drago. Toliko predivnih, dragih ljudi, različitih priča. Srce mi je ispunjeno", ispričao je za RTL.hr.

Iako nije stigao do finala, Ivan iz kuće odlazi bogatiji za iskustvo, nove prijatelje i, kako kaže, najvažnije, zdraviji pogled na život.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li kava ostaviti gorak okus Hrvatima? '370 posto je skuplja nego prije 5 godina'