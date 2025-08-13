Finale se bliži: Kome će se planovi opasno poremetiti?

Osmero kandidata ostalo je na imanju i čekaju ih najuzbudljiviji dani u borbi za glavnu nagradu.

Izbora za glasanje sve je manje pa pripadnost klanu sve manje vrijedi. Nikolina Pišek stiže na imanje jer kandidati trebaju donijeti čak dvije važne odluke.

Dvjema osobama računi će se itekako pomrsiti, no kako će reagirati?

Vjetar u leđa kandidatima će dodatno dati emotivne poruke i posjeti njihovih najbližih, a ovaj put najviše će se razveseliti dvije dame.

Foto: Rtl

Tjedni zadatak muči kandidate, no rijetki planiraju nešto poduzeti po tom pitanju...

Tko je nominiran, a tko razočaran, provjerite iza ponoći na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

