Željka je treneru Edi ispričala da je najveći stres ona sama sebi, i da bi željela biti voljena.

Naime, kandidatkinja "Života na vagi" pojadala se treneru i otkrila mu da ju je njezin bivši partner prevario s njezinom najboljom prijateljicom.

'Ne poznajem ljubav muškarca'

"Vjerujem u ljubav, ali ne vjerujem da je ljubav suđena meni, a to je nešto što najviše želim cijeli život da me netko voli zbog onoga što jesam i što mogu dati i dajem. Ne poznam ljubav muškarca prema ženi jer me još nijedan nije iskreno volio", otkrila je Željka, prenosi RTL.hr.

Željka je tako ispričala još jednu svoju tajnu: "Moj Matija ima 13 godina i mislila sam još pet da poživim da on bude punoljetan da ga podignem na noge i da je moja svrha na ovom svijetu gotova", rekla je pa dodala da joj se stav ipak promijenio.

"Sviđa mi se u kojoj sam sad fazi i mislim da napokon puštam to negativno i tužno i mislim kad kažem da smatram da me čeka lijepa budućnost", zaključila je.