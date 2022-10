Današnje vaganje otvorio je Filip, koji je rekao da je shvatio kako se mora više boriti. „Fizički se osjećam svaki dan bolje, a mentalno neki dan je bolje, neki lošije“, rekao je Fićo koji je na posljednjem vaganju imao 219,4 kilograma, a sada je izgubio 4,4 kilograma, što je 2% tjelesne mase. Filip nije bio jako sretan jer je želio skinuti barem pet kilograma.

Sljedeća je iz crvenog tima bila Željka, koja je na posljednjem vaganju imala 158,6 kilograma, a sada je skinula 3,1 kilogram, što je 2% tjelesne mase.

Ivana je bila jako nervozna kad je došla na vaganje. Prošlo vaganje imala je 105,9 kilograma, a sad je izgubila 2 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase. „Zadovoljna sam iako mislim da bih mogla puno, puno više“, komentirala je.

Za Zuzanu su oba tima komentirala koliko su sretni što je imaju zato što super kuha. „Njezina kuhinja je vrh! Najbolje juhe su Zuzine!“ rekla je Željka. Na posljednjem vaganju Zuzana je imala 131,7 kilograma, a sad je izgubila 1,9 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase.

Roko kaže da je dosta radio ovaj tjedan pa je očekivao dobar rezultat. Na posljednjem vaganju imao je 144,5 kilograma, danas mu je vaga pokazala 3,3 kilograma manje, što je 2,3% tjelesne mase. „Ipak sam se nadao da će biti malo više“, rekao je.

Dominik je otkrio da se osjeća dobro, a kandidati su komentirali kako više ne mogu slušati o njegovim tabletama zato što na treninzima uvijek govori da mu nije dobro. Na posljednjem vaganju imao je 125,6 kilograma, sad je skinuo 3,1 kilogram, što je 2,5% tjelesne mase. „Da u showu skinem 40 kilograma, vani još 10 i do Božića sam fit“, komentirao je.

Dalibor ponavlja isto: „Teži su mi obroci nego treninzi“, a Edo je komentirao da se on stalno vrti na istome mjestu. Na posljednjem vaganju imao je 144 kilograma, a sad je izgubio 4,4 kilograma, što je 2,9% tjelesne mase. „Mislim da ovo nije plod isključivo izgladnjivanja - stvarno se trudim na treninzima iako je istina da jedem manje“, rekao je, no Edo je bio ljutit pa je rekao: „Ovo je problem emotivne i psihološke prirode. On neće nikad promijeniti svoje prehrambene navike, može mu sto nutricionista doći i govoriti što i kako da jede. Ovo rješavaju psihijatar i psihoterapeut, ljudi koji se bave emocijama, on se mora otvoriti i pričati o stvarima koje ga muče.“

Matea je na posljednjem vaganju imala 112,8 kilograma, a sad je izgubila 2,2 kilograma, što je 2% tjelesne mase. „Zadovoljna sam, ali trebam to malo podignuti“, rekla je.

Josip ima malu ozljedu na zglobu, ali to ga nije previše omelo u treniranju pa ga je Maja pohvalila da je veliki borac. Na posljednjem vaganju imao je 154,6 kilograma, a sada je izgubio 3,4 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase.

Na redu je bila Štefica koja je na posljednjem vaganju imala 144,4 kilograma, a sad je izgubila 2,6 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. „To je taj moj neki proces, nemam ravninu skidanja kilograma i ljutita sam zbog toga“, rekla je Štefica koja je razočarana što brojke ne idu dolje, a toliko se trudi.

Na vagu je došao Toma koji je rekao da je prošli ciklus pio manje vode, no da ovdje pije više nego inače. Na posljednjem vaganju imao je 124 kilograma, a sad je izgubio 0,9 kilograma, što je 0,7% tjelesne mase. „Toliko loše da sam jako ljutita“, rekla je Maja, a Toma smatra da se prijašnji rezultat reflektirao na ovaj današnji, a sve je povezano s manjim unosom vode.

Anja je na posljednjem vaganju imala 129,4 kilograma, a sad je izgubila 3,3 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase. Edo ju je pohvalio, a Anja je rekla: „Prezadovoljna sam!“

Crveni su na posljednje vaganje došli sa 952,4 kilograma, a sada su imali 930,8 kilograma, što je razlika od 21,6 kilograma, odnosno 2,3% tjelesne mase. Plavi je tim na posljednjem vaganju imao 742,5 kilograma, današnje vaganje imali su 729,7 kilograma, razlika je to od 12,8 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase.

Pred plavcima je bila još jedna eliminacija, a Maja smatra da su napravili neku grešku u koracima s prehranom jer su na treninzima odlični. Ispod žute linije bili su Zuzana i Toma. „Mislim da smo nas dvoje stvarno vrijedni članovi tima“, rekao je Toma.

Josip se vodio najlošijim rezultatom i odlučio se za Tomu, Matea se rasplakala i odlučila se za Zuzanu zato što je boli noga, a i Filip se odlučio za Zuzanu također zbog noge. Zuzana je otkrila kako će joj cijelo iskustvo ostati u lijepom sjećanju te rekla: „Dobro ste odlučili i samo mi je žao što se neću s vama družiti. Igra nije završena, kad ja dođem, bit ću top!“

