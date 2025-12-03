FREEMAIL
LJUBAV JE NA SELU /

Đurđa usred svađe, a dvojici farmera stižu i nove kandidatkinje: 'Ta ludost njena iljepota!!'

Đurđa usred svađe, a dvojici farmera stižu i nove kandidatkinje: 'Ta ludost njena iljepota!!'
Foto: Rtl

Nova epšizoda donosi pregršt novosti

3.12.2025.
11:33
Hot.hr
Rtl
Nakon što je Suzana napustila imanje, Robert je napokon odahnuo – ali se i našao usred prave ženske borbe za pažnju! Ankica koristi svaku priliku da mu se približi, dok ga Riva pokušava „pročitati“ do kraja.

U isto vrijeme, u Sunji drama! Đurđa i Sara na pragu su velike svađe, a neće trebati puno da optužbe počnu frcati na sve strane.

„Ti si jako dobra manipulatorica, itekako“, čut će se.

Tomislavovo priznanje da mu se sviđa Nina potpuno je uzdrmalo odnose na imanju, a situacija kulminira kada se pojavi misteriozna Beograđanka, koja farmera ostavlja bez daha… i bez riječi.

Dejan i njegove cure nikako ne mogu na zelenu granu. Hoće li pomoći iznenađenje koje je posebno za njih pripremila voditeljica Anita Martinović?

U isto vrijeme romantika cvjeta na moru. Josip E. i dame uživaju na na Jadriji, a farmer i Dottie ne mogu sakriti kemiju. No idilu prekida dolazak jedne posebne djevojke koja je svima dobro poznata i koja bi mogla potpuno preokrenuti igru.

Đurđa usred svađe, a dvojici farmera stižu i nove kandidatkinje: 'Ta ludost njena iljepota!!'
Foto: Rtl

„Ta ludost njena i ljepota! Ovo mi je samo otežalo sve“, očarani Josip naći će se u problemima.

Tko je povrijeđen toliko da je odustajanje jedino rješenje? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Pogledajte video: Trećina djece ima problema s težinom, liječnici priznaju: 'Nismo dovoljno educirani o prevenciji'

Ljubav Je Na SeluVoyoRtl
