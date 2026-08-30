Dragana Mićalović otkrila svoju ljubavnu playlistu: Za poljubac i novu vezu bira Olivera

Poznata srpska glumica i voditeljica nadolazećeg showa 'Love Island Adria' Dragana Mićalović (35) otkrila je dio svog glazbenog ukusa kroz kratki video snimljen ispred vile u kojoj će se odvijati nova regionalna dating avantura.

Odgovarajući na brza pitanja o pjesmama koje bi povezala s različitim ljubavnim situacijama, Dragana je pokazala da posebno mjesto na njezinoj playlisti zauzima Oliver Dragojević.

Za idealan poljubac na terasi bez puno razmišljanja odabrala je Olivera i zapjevala stih „Cilega života ja san tija samo nju”.

No, njezin izbor nije ostao samo na Oliveru. Za trenutak izbacivanja iz vile odabrala je Beyoncé i pjesmu „Single Ladies”, dok bi zabavu uz bazen pratili R&B hitovi iz dvijetisućitih.

Kada je došlo vrijeme za pjesmu koja bi označila ulazak u novu vezu, Dragana se ponovno vratila Oliveru Dragojeviću i stihovima „Podsjeti me što to bješe ljubav”.

Dragana Mićalović u novoj ulozi

Mićalović je publici prvenstveno poznata po svojim glumačkim ulogama, a 'Love Island Adria' donosi joj prvi veliki voditeljski angažman.

Ranije je otkrila kako se veseli novom izazovu i izlasku iz zone komfora, a u promotivnim videima već pokazuje opuštenu i duhovitu stranu koju će gledatelji imati priliku upoznati tijekom showa.

Kao voditeljica pratit će događanja među natjecateljima, njihove odnose i brojne preokrete koji ih očekuju tijekom boravka u vili.

Foto: Voyo

Ljubavne priče stižu na Tenerife

'Love Island Adria' 13. rujna stiže na Voyo kao regionalna verzija jednog od najpoznatijih svjetskih dating formata.

U luksuznoj vili na Tenerifima svoje će prilike za ljubav tražiti samci iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, a osim pronalaska partnera morat će se izboriti i za ostanak u showu.

Natjecatelji će se povezivati u parove, a oni koji ostanu sami riskirat će ispadanje. Njihove će odnose dodatno testirati dolasci novih kandidata, promjene parova i neočekivane situacije.

Gledatelji će putem mobilne aplikacije moći utjecati na događanja i sudbine natjecatelja, dok pobjednički par očekuje glavna nagrada od 50.000 eura.