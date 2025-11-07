Dominik iz 'Života na vagi' otvorio dušu o sudjelovanju u showu: 'Došao sam s jasnim ciljem'

Pobjednik devete sezone showa "Život na vagi", Dominik Šarić (32) u natjecanje je ušao s 169,3 kilograma, a u finalu vaga mu je pokazala 112 kilograma. Smršavio je impresivnih 57,3 kilograma, odnosno 33,8 posto svoje tjelesne mase. Iza tih brojki krije se priča o odricanju, obiteljskoj podršci i snažnoj mentalnoj borbi.

U gostovanju u RTL-ovom i Voyo podcastu "Spill The Tea", otac četvero djece, s petim na putu, iskreno je govorio o svom putu transformacije koji mu je, kaže, promijenio život iz temelja.

"Došao sam riješiti problem i pobijediti"

Od prvog dana Dominik je znao što želi. „Došao sam s jasnim ciljem – riješiti svoj problem i pobijediti. Budući da je show natjecateljskog karaktera, odlučio sam dati sve od sebe“, rekao je.

Njegov natjecateljski duh izbrušen je kroz 15 godina igranja košarke. Iako u privatnom životu, kako kaže, „bira bitke“, u show je ušao spreman za borbu. Nije bio siguran kako će njegovo tijelo reagirati na drastične promjene, ali pokazalo se da je odgovor bio savršen – već od trećeg tjedna preuzeo je vodstvo koje nije ispuštao do kraja.

„Moja pobjeda je i pobjeda moje supruge Helene“

Ne skirva da je najveću zaslugu za uspjeh imala njegova supruga Helena, koja je kod kuće preuzela sve obaveze dok je on bio u showu. „Ono što je ona učinila je sve. Biti doma s četvero male djece, uključujući blizanke koje su se rodile neposredno prije mog odlaska, daleko je teže nego mršavjeti. Moja pobjeda je i njezina“, rekao je emotivno. Dodaje i da se njegova supruga još uvijek privikava na njegov novi izgled. „Često mi kaže da se ne može naviknuti, kao da me traži po kući. Djeci je lakše – njima sam isti tata, samo u manjem pakiranju“, našalio se.

Tijekom showa borio se s trenucima tuge i osjećajem gubitka kontrole, a veliku podršku pružila mu je psihologinja showa Mara Šimunović. „Naučila me da ne brinem o stvarima koje ne mogu promijeniti. Znao sam da je obitelj dobro i to me smirivalo“, ispričao je.

Život nakon showa

Po završetku showa se odmah vratio na posao odgajatelja i u obiteljski ritam. Njegov dan danas počinje i završava treningom, uz obavezne šetnje ili trčanje od 8 do 15 kilometara – često nakon što uspava djecu. Prehranu je potpuno promijenio. S nekadašnjih pet do šest tisuća kalorija dnevno, sada unosi oko 2200, raspoređenih u pet manjih obroka.

„To je bio šok za tijelo“, priznaje. „Ali sada cijela obitelj jede zdravije. Klinci obožavaju smoothieje – s voćem, zobenim pahuljicama i bananom. Zajedno ih radimo i to im je zabavno. Tako ih učim da zdrava hrana može biti ukusna.“

Dominik vjeruje da pretilost nije samo fizički, nego i emocionalni problem. „Kod mene je hrana bila način da se nosim s tjeskobom i stalnom brigom. Uvijek sam želio biti nepogrešiv – dobar muž, otac, zaposlenik. Hrana mi je bila utjeha“, iskreno je priznao.

Otkrio što mu je predstavljalo teret

Brige oko kredita, stana i osiguravanja boljeg života za obitelj, kaže, bile su mu stalni teret. U kući je stekao bliska prijateljstva s Galom i Domagojem, a dotaknuo se i odluke o izbacivanju Zvone, što je izazvalo reakcije gledatelja. „To je bila timska odluka. Sve sam konzultirao s trenerom Edom. Ljudi zaboravljaju da je to natjecateljski show“, objašnjava.

Kao vjernik, suočio se i s kritikama, ali ostaje smiren: „Vjera je moj način života, moje svjetlo. Znam da griješim, ali vjerujem da je sutra nova prilika. A koliko znam, nigdje u Bibliji ne piše ništa o ‘Životu na vagi’“, rekao je kroz smijeh.

Nagradu od 20 tisuća eura planira iskoristiti praktično – za zatvaranje kredita za obiteljski automobil i kupnju još jednog, manjeg, koji će olakšati svakodnevicu njegovoj supruzi.

Svoj put u showu naziva „hodočašćem“: „Bilo je teško, ali blagoslovljeno putovanje. Bilo je krvi, znoja, gladi i suza, ali stekao sam prijatelje i mentore. Najveći blagoslov bio mi je trener Edin Mehmedović – veličina od čovjeka“, zaključuje Dominik. Njegov najveći životni cilj sada je, kaže, jednostavan: „Odgojiti dobru djecu i, ako bude Božja volja, jednog dana stići u raj.“

