Zvone iz 'Života na vagi' progovorio o velikim promjenama nakon završetka showa: 'Iznenadilo me'

Jedan od najupečatljivijih kandidata posljednje sezone popularnog showa "Život na vagi", Zvonimir otvorio je dušu o svojoj nevjerojatnoj transformaciji. Ponosan na rezultate,istaknuo je kako je ključ uspjeha u disciplini i snazi koju je pronašao u sebi.

"Osjećam se jako dobro. Baš sam ponosan na rezultate koje vidim na sebi i zadovoljan sam sam sa sobom", započinje Zvonimir svoju priču. Kaže da ga proces u showu naučio mnogo, a nova pravila sada su dio njegove svakodnevice. "Sada je to red, rad i disciplina. Nije da se ustručavam, ali neću pojesti ili popiti kao prije. Sada je sve u umjerenim količinama i zna se da se poslije toga treba i potrošiti", rekao je za RTL.hr.

Podrška mu nije nedostajala ni nakon izlaska iz showa. Otkrio je da je i dalje u kontaktu sa svim kandidatima te da im međusobna razmjena iskustava i savjeta mnogo znači. "Sa svima sam u kontaktu i svi dijelimo neka iskustva i savjete jedni drugima. To puno znači."

Reakcije ukućana ga iznenadile

Najveće iznenađenje dočekalo ga je po povratku kući. Reakcije obitelji i prijatelja bile su neprocjenjive. "Ukućani su rekli da me pola nema", smije se Zvonimir, dodajući da su mnogi bili u šoku. "Ostatak je pitao što su mi radili tamo, da sam se totalno promijenio", ispričao je za RTL.hr.

Promjenu su primijetili i nepoznati ljudi na ulici. "Zaustavljaju me ljudi na cesti. Baš puno potpore dobivam, stvarno puno", priznaje. "Čudno je kad te tako zaustavljaju i prepoznaju. Teško se još naviknuti na to, ali baš je jako lijepo. Rastopi se čovjek kad ga netko zaustavi, traži sliku i pita kako je sve bilo. To je stvarno lijepo iskustvo."

Među transformacijama drugih kandidata, posebno ga je impresionirao jedan kandidat. "Domagoj. Baš se na njemu vidi velika promjena i stvarno sam iznenađen da je toliko vidljiva", iskreno je prokomentirao za RTL.hr.

"Kolači mogu stajati na stolu, ne trebam ih"

Zvonimirova promjena nije samo u izgledu; ona se vidi u svim aspektima njegovog života. "Promjenu vidim u svemu. Vidim je u kondiciji, vidim koliko se sad lakše spuštam dok nešto radim. Nema više onoga da se zadišem", objašnjava. Najveća pobjeda, dodaje, je na mentalnom planu. "Mentalno sam jači. Mogu kolači tjedan dana stajati na stolu, neću ih uopće probati jer mi ne trebaju. Jednostavno, nemam tu neku potrebu da ih jedem", istaknuo je.

Najbolji dokaz njegove transformacije vidi se u ormaru – odjeća koju je nekada nosio sada mu je prevelika, a zamijenila ju je manja. Najsimboličniji trenutak bio je kada je isprobao očevu košulju. "Tata je manji od mene za glavu i mršaviji. Obukao sam njegovu košulju i meni je čak bila komotna, dok je njemu malo knap", ispričao je.

Foto: RTL

Na kraju je naglasio koliko je ponosan na prijeđeni put i sav trud koji je uložio. "Najbitnije je napraviti taj prvi korak i priznati sam sebi da je potrebna pomoć", zaključio je.

