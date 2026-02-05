FREEMAIL
ČESTITAMO!

Dominik iz 'Života na vagi' je dobio peto dijete: 'Mama je najhrabrija žena na svijetu'

Dominik iz 'Života na vagi' je dobio peto dijete: 'Mama je najhrabrija žena na svijetu'
Foto: Rtl

Na svijet je stigla Mihaela

5.2.2026.
10:46
Hot.hr
Rtl
Dominik Šarić iz Života na vagi za RTL.hr otkrio je sretne vijesti, on i njegova supruga Helena dobili su peto dijete. Naime, malena Mihaela, stigla je na svijet 3. veljače u 9:55 sati. Dominik je podijelio detalje s poroda, rekavši da je sve prošlo savršeno. Mihaela je teška 3400 grama, duga 48 cm, a Dominik je istaknuo kako su svi kod kuće uzbuđeni i sretni.

Foto: Rtl

"Obitelj je uzbuđena. Veća djeca su u vrtiću, a manja su kod kuće s tetama. Mama, kao i uvijek, s osmijehom na licu – najhrabrija žena na svijetu. Carski rez je prošao bez problema, a beba Mihaela je dobro", rekao je Dominik za RTL.hr.

Kod kuće je čekaju stariji brat Benjamin i tri sestre, Ilijana, Gabrijela i Rafaela. Dominik i Helena sada uživaju u punom životu s petero djece, a sretne vijesti su podijelili s obiteljima i prijateljima. 

Foto: Rtl

Podsjetimo, Dominik Šarić, fizioterapeut iz Dugog Sela, pobjednik je devete sezone showa Život na vagi. Ušao je u show s 169,3 kilograma, a izašao sa značajnim gubitkom od 57,3 kilograma i osvojio nagradu od 20.000 eura. 

POGLEDAJTE VIDEO: Od doživotnog zatvora zbog pokušaja atentata do bježanja od smaka svijeta: Donosimo vam pregled dana

 

Dominik iz 'Života na vagi' je dobio peto dijete: 'Mama je najhrabrija žena na svijetu'