Dominik bez zadrške otvoreno priznao: 'Zbog ovih stvari sam požalio'

Emotivnih riječi pred završnicom showa "Život na vagi" nije nedostajalo. Dok je voditeljica Antonija Blaće pitala kandidata Dominika kako se osjeća i kako sada sebe doživljava, njegov odgovor nije bio o izgubljenim kilogramima, nego o unutarnjoj promjeni koju je doživio.

„I dalje sam muž jedne žene, otac petero djece i čovjek koji se trudi biti dobar“, započeo je, a zatim zastao i dodao nešto što je mnoge iznenadilo: „Otkrio sam da mogu biti i loš. Da ne mogu uvijek sve kontrolirati. Da se znam naljutiti, odgovoriti, donijeti tešku odluku i stati iza nje. Da znam biti prijatelj, ali i nezgodan protivnik", prenosi RTL.hr.

Tim je riječima Dominik opisao vrtlog emocija i samospoznaju kroz koju je prolazio tijekom natjecanja. Priznao je da je u izolaciju ušao s idealiziranom slikom o sebi, no suočavanje s izazovima, pritiscima i međuljudskim odnosima otkrilo mu je i one strane karaktera koje ranije nije poznavao. „Pokazalo se da je moja slika o sebi bila, u mojim očima, možda malo pogrešna“, iskreno je rekao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Posebno se osvrnuo na ulogu kapetana tima, priznajući da mu je odgovornost ponekad bila pretežak teret. „Nije lako kad ti daju ulogu kapetana. Moraš dobro vagati što ćeš reći, kako ćeš pristupiti drugima, moraš biti i psiholog i sociolog, znati čitati ljude... Meni to, priznajem, nije uvijek išlo od ruke i žao mi je“, rekao je Dominik, prenosi RTL.hr.

Foto: RTL

Dodao je kako nije ponosan na sve svoje reakcije: „Volio bih da sam neke stvari znao prešutjeti.“

Spoznao važnu stvar

Objasnio je da je njegova unutarnja borba — želja da bude bolji nego što jest — na kraju dovela do važnog otkrića: prihvaćanje vlastitih mana jednako je važno kao i fizička transformacija.

Njegovu iskrenost prepoznao je i trener Edo, koji mu je pružio punu podršku: „Rijetko koji natjecatelj u ‘Životu na vagi’ spreman je ogoliti se do kraja i pokazati sve dijelove svog karaktera. Ako itko misli da nema svoju sjenu, neka se samo osvrne iza sebe — ja prvi, pa svi ostali. Nitko od nas nije idealan", rekao je prenosi RTL.hr.

Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. od 20:15 na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima