Jedva susprezali emocije: Nutricionistica Martina se dirljivom objavom oprostila od kandidata

Poznata nutricionistica Martina iz „Život na vagi“ dirnula je svoje pratitelje novom objavom na Instagramu u kojoj je podijelila zajedničku fotografiju s kandidatima.

Na fotografiji se Martina smiješi u društvu natjecatelja, a u opisu je iskreno progovorila o tome koliko joj znači biti dio tima koji mijenja živote. „Neizmjerno mi je drago što sam dio ovog tima i ove priče – priče u kojoj svakodnevno mijenjamo živote divnih ljudi, ne samo izvana, nego i iznutra. Proces mršavljenja nije samo fizičko putovanje, nego duboka promjena koja zahvaća sve razine našeg bića – mentalnu, fizičku i duhovnu. Učimo ne samo kako jesti drugačije, nego i kako misliti, osjećati i voljeti sebe na nov, zdraviji način“, napisala je Martina.

Dodala je i da svaki put prema promjeni nosi i izazove i nagrade. „Na tom putu ima uspona i padova, trenutaka sumnje, nesuglasica i umora, ali i onih predivnih trenutaka ponosa, snage i vjere u sebe. Ništa što vrijedi ne dolazi lako, ali kad vjeruješ u proces i u sebe, kad radiš srcem i imaš podršku, svaka prepreka postaje korak naprijed.“

Martina je poruku zaključila motivirajućim riječima. „Kao nutricionist i mentor, uvijek s ljubavlju i radošću dijelim svoje znanje i energiju jer znam da svaka mala promjena vodi do velikih rezultata. Budite strpljivi, nježni prema sebi i zapamtite – uspjeh je tu, odmah iza ugla.“

