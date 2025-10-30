Jedva susprezali emocije: Nutricionistica Martina se dirljivom objavom oprostila od kandidata
Martina je emotivnom porukom na Instagramu otkrila što joj predstavlja veliko zadovoljstvo
Poznata nutricionistica Martina iz „Život na vagi“ dirnula je svoje pratitelje novom objavom na Instagramu u kojoj je podijelila zajedničku fotografiju s kandidatima.
Na fotografiji se Martina smiješi u društvu natjecatelja, a u opisu je iskreno progovorila o tome koliko joj znači biti dio tima koji mijenja živote. „Neizmjerno mi je drago što sam dio ovog tima i ove priče – priče u kojoj svakodnevno mijenjamo živote divnih ljudi, ne samo izvana, nego i iznutra. Proces mršavljenja nije samo fizičko putovanje, nego duboka promjena koja zahvaća sve razine našeg bića – mentalnu, fizičku i duhovnu. Učimo ne samo kako jesti drugačije, nego i kako misliti, osjećati i voljeti sebe na nov, zdraviji način“, napisala je Martina.
Dodala je i da svaki put prema promjeni nosi i izazove i nagrade. „Na tom putu ima uspona i padova, trenutaka sumnje, nesuglasica i umora, ali i onih predivnih trenutaka ponosa, snage i vjere u sebe. Ništa što vrijedi ne dolazi lako, ali kad vjeruješ u proces i u sebe, kad radiš srcem i imaš podršku, svaka prepreka postaje korak naprijed.“
Martina je poruku zaključila motivirajućim riječima. „Kao nutricionist i mentor, uvijek s ljubavlju i radošću dijelim svoje znanje i energiju jer znam da svaka mala promjena vodi do velikih rezultata. Budite strpljivi, nježni prema sebi i zapamtite – uspjeh je tu, odmah iza ugla.“
Finale "Života na vagi" gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.
POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica iz 'Života na vagi' otkrila najveću zabludu o ugljikohidratima