Dok farmeri broje svoja pisma, samouvjerene dame već su stigle: 'Konkurencije za mene nema!'

Nakon što su dvojica farmera dobila dovoljan broj pisama i priliku da upoznaju svoje dame koje su im pisale, slijedi nastavak!

Anita Martinović i njezina škrinjica spremni su i ostatku šarmera priopćiti vijesti – i dobre i loše.

Emocija neće nedostajati, kao i suza – što zbog sreće, što zbog razočaranja.

Foto: Rtl

„Htio bih ostati ovdje“, poručit će jedan farmer kad mu potonu sve lađe, priznavši da ga život nije mazio, „Naviknuo sam!“

A nakon što gledatelji doznaju tko sve prolazi dalje, vrijeme je da upoznaju i dame, koje stižu iz svih kutova Lijepe Naše ali i svijeta, pune očekivanja.

I dok će neke poručiti kako su spremne za nova prijateljstva i još jedno životno iskustvo, neke će jasno dati do znanja da su došle po ono što traže jer su same sebi – najbolje!

Foto: Rtl

„Konkurencije za mene nema dok neka osoba ne izgleda kao ja i ne razmišlja kao ja“, poručit će samouvjereno jedna dama.

„Mislim da ćemo se morati svađati“, zaključit će druga kad vidi da se za njezinog farmera borba itekako zahuktala.

Tko će osvojiti na prvu, a tko se neće snaći najbolje, pokazat će 'Ljubav je na selu', večeras od 21.20 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo, 24 sata prije emitiranja na televiziji.