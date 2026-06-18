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Dejan iz farme progovorio o bolesnom sinu: 'Možda će biti potrebna zahtjevna operacija'

Dejan iz farme progovorio o bolesnom sinu: 'Možda će biti potrebna zahtjevna operacija'
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Foto: Privatna arhiva

Bivši farmer Dejan Jeličić otvorio dušu o paklu kroz koji prolazi s bolesnim sinom: Proživljavali smo najgore dane, ali moj mali borac ne odustaje

18.6.2026.
15:11
Hot.hr
Privatna arhiva
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Dejan Jeličić (43), natjecatelj prošlogodišnje sezone natjecateljskog showa "Farma", za RTL.hr je progovorio o najtežoj borbi svoje obitelji. Naime, Dejanov sin Neo je nedavno imao operaciju ugradnje VNS uređaja, što je medicinski implantat koji se često naziva i pacemakerom za mozak. Cilj tog uređaja je smanjiti epileptične napadaje te poboljšati kvalitetu života.

Dejan iz farme progovorio o bolesnom sinu: 'Možda će biti potrebna zahtjevna operacija'
Foto: Privatna arhiva

Iako njegovog sina čeka dugotrajan proces oporavka i aktivacija uređaja, Dejan je pun nade i zahvalnosti. Naglasio je kako mu je najvažnije da se Neo nakon operacije osjeća dobro, da se budi s osmijehom i da unatoč svemu ostane, kako ga otac naziva, njegov mali borac, heroj i životna motivacija. Dejan je u razgovoru otkrio da se Neo sada osjeća super i da je operacija prošla odlično. Objasnio je i kako su im liječnici rekli da nakon operacije treba malo vremena da rane zarastu pa se onda pali uređaj kojim se puštaju impulsi u njegov mozak, čime bi se trebali smanjiti epileptični napadaji.

Dejan iz farme progovorio o bolesnom sinu: 'Možda će biti potrebna zahtjevna operacija'
Foto: Privatna arhiva

Nažalost, za obitelj je cijela ta situacija bila iznimno teška: "Samo čekanje operacije je bilo za mene kao oca stresno i kaotično jer želiš djetetu najbolje, a svaka operacija je rizična sama po sebi. Uvijek razmišljaš hoće li Neo biti, kada se probudi, kakav je i bio ili ne. Svakom roditelju je teško vidjeti svoje dijete tako i biti bespomoćan", rekao je Dejan iskreno. U ovim trenucima najviše im pomaže što se Neo probudio i što su mu operacijom poboljšali kvalitetu života. Što se tiče daljnjih koraka, Dejan je otkrio da će možda biti potrebna druga zahtjevnija operacija u kojoj bi se morali umetnuti elektrodi u mozak njegovog sina. Sada su u periodu isprobavanja uređaja, nakon čega će saznati hoće li biti stvarnih promjena.

Najveću snagu mu, kaže, daje upravo Neo: "Neo se, osim s epilepsijom, bori se s poremećajem govora, pamćenja, razumijevanja i ima intelektualne poteškoće lakog do umjerenog stupnja, tako da ponavljam on je veliki borac, heroj, moj uzor i snaga jer činjenica da on to sve podnosi je pravo čudo."

 

FarmaEpilepsija
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