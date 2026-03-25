Današnja večera nije se baš svidjela gostima: 'Mislim da je bolje da se Mario drži pjevanja'

Nakon Ines i Mateja došao je red na influencera i pjevača Marija Tomasa da ugosti ekipu zagrebačkog tjedna 'Večere za 5'. Gostima se večer i nije baš svidjela pa je Mario završio na drugom mjestu ljestvice s osvojenih 55 bodova.

Domaćin je pripremu večere započeo desertom 'Snježna bajka', a riječ je bila o mnogima omiljenom ledenom vjetru s bananama i kivijem. „Za desert bih konačno voljela pojesti nešto slatko, možda neki kolač s nekom kremom“, komentirala je Danira. Predjelo 'Vrtna tajna' iza naziva je skrivala punjene tikvice, a Danira je točno pogodila što ih čeka za predjelo. Tikvice punjene smjesom od vrhnja i sa šunkom i sirom poslužio je na posteljici od batata. Glavno jelo 'Simfonija mesa', pohani juneći but punjen pancetom, šunkom i sirom pripremao je posljednje prije dolaska gostiju. „Nisam baš zadovoljan svojom današnjom večerom. Glavno jelo mi nije uspjelo, imam osjećaj da mi je malo zagorjelo, ali sve je to za ljude, neću se opterećivati oko toga“, rekao je Mario.

Gosti su stigli i primijetili da se Mario čini iscrpljen: „Mario mi se čini jako izmoren, ne znam što nas čeka“, komentirala je Danira. Nakon aperitiva i zdravice smjestili su se za stol. Ines se svidjela dekoracija stola, a Matej je priznao kako je očekivao više od dekoracije i uređenja jer je Mario umjetnička duša.

„Bio je nervozan i nespretan i spor kao puž“, komentirala je Ines dok je Mario posluživao jela, ali je dodala kako je predjelo izgledalo odlično, a Matej rekao kako izgleda kao iz fine dining restorana. „Lijepo je to na tanjuru izgledalo, ali okusom me malo razočaralo“, rekao je Matej. Gostima je predjelo bilo nedovoljno začinjeno, ali Ines je bila oduševljena.

Danira je pomogla Mariju servirati glavno jelo. Ostala je šokirana time da je Mario rukama dirao meso i vadio čačkalice iz mesa, a isto je primijetio i Matej, kojem se to, naravno, također nije svidjelo. „Tekstura - ništa, unutra hladan žuti sir, tvrdo kao guma“, rekao je Maciej, a Matej otvoreno rekao domaćinu da je meso žilavo i ne da se rezati. Danira se složila, a gosti su se namučili i s rezanjem mesa. Ines je glavno jelo bilo sasvim u redu pa je rekla: „Meni je ovo ukusno i ja ću sve pojesti.“

„Mislim da je bolje da se mario drži pjevanja nego kuhanja“, rekao je Matej, a Maciej dodao: „Glavno jelo, nažalost, fijasko.

Domaćin je priznao da je narezao malo deblje komade ledenog vjetra gostima jer mu se činilo da se na glavnom jelu i nisu baš najeli. Desert je oduševio Ines i Daniru i ugodno iznenadio Macieja.

Nakon večere Mario je podijelio svojim gostima slike koje je sam naslikao. Gostima se poklon uglavnom svidio, ali Maciej je priznao kako to nije njegov stil. Zatim im je zapjevala Marijeva prijateljica što se posebno svidjelo gostima: „Ovo je bilo predivno iznenađenje, uživala sam“, zadovoljna je bila Ines.

Za hranu Mario je od Mateja dobio tri boda, od Macieja pet, od Ines deset, a od Danire četiri. Za atmosferu je od Danire dobio devet, od Ines deset, od Macieja osam, a od Mateja šest i tako osvojio ukupno 55 bodova.

