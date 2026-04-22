Danas za vatrogasnu ekipu 'Večere za 5' kuha Josip: 'Nisam ni sumnjao da će biti nešto drugačije'

Treći dan posebnog tjedna 'Večere za 5' u kojem kuhaju članovi bračkih dobrovoljnih vatrogasnih društava ekipu će u DVD Pučišća ugostiti Josip Martinić. Josip radi u kamenolomu gdje se bavi eksploatacijom kamena, a dužnosti vatrogasca obožava obavljati te to smatra svojim životnim pozivom.

U 'Večeru za 5' prijavio se jer želi podržati humanitarnu akciju koju su osmislili ostali vatrogasci s otoka Brača i otvoreno priznaje: „Da sam se išao natjecati ne bih se prijavio, ali za humanitarne svrhe uvijek.“

„Nisam od velikih očekivanja. Meni je glavno da se zabavimo, najedemo, izmijenimo iskustva“, kaže današnji domaćin, a njegov kolega Nikola za njega kaže: „Jozo je prvo čovjek. Skroman, tu je uvijek kad god zatreba bilo kakva pomoć uvijek će se odazvati.“

„Od njega očekujem da će biti super domaćin, da će nam skuhati odlična jela i da ćemo se dobro zabaviti“, rekla je Žana.

Domaćin će svoju večeru pripremiti s rižom, piškotama, janjećim iznutricama, plućnom maramicom, sipom, kavom i krumpirom. „Nisam ni sumnjao da će biti nešto drugačije“, reći će Nikola, a Ana dodati: „Ja se jako veselim da nije samo riba, malo za promjenu.“

