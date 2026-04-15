JEDINI OVOTJEDNI KANDIDAT /

Danas kuha Ivan: 'Ivek mi je jako simpatičan i nikad ne bih rekla da je bio policajac'

Danas kuha Ivan: 'Ivek mi je jako simpatičan i nikad ne bih rekla da je bio policajac'
Foto: RTL

Gljivar, ribič, barmen i umirovljeni policajac Ivan Besednik danas će kuhati za Danicu, Đurđicu i Biserku u naselju Ravnice u općini Veliko Trgovišće. Suprug, otac četvero djece i djed troje unuka uživa u mirovini i svoje vrijeme provodi aktivno, baveći se raznim aktivnostima.

Foto: RTL

„Netko kaže da je mirovina teška, ali ja mislim da nije teška ako čovjek ostane aktivan. Ja sam jako aktivan u gljivarstvu i predsjednik sam gljivarske udruge iz Zaboka“, kaže šezdesetogodišnji Ivan, koji se uz gljivarstvo bavi i ribičijom, šeta po šumama, pjeva u zboru.

Uz to, radi i kao dostavljač na pola radnog vremena, a ponekad radi i za šankom jednog od dva kafića koja drži njegova supruga. Opravdano za sebe kaže kako je aktivna osoba, stalno u akciji i ne može puno mirovati.

Foto: RTL

„Vrlo sam društvena osoba, volim zaigrati belu i družiti se s ljudima“, kaže današnji domaćin. „Ivek mi je jako simpatičan i nikad ne bih rekla da je bio policajac“, priznaje Ivana, a Danica dodaje kako joj se današnji domaćin sviđa jer je ugodan i simpatičan čovjek, uvijek spreman za šalu.

Foto: RTL

Ivan će kuhati u lovačkom domu i za svoje gošće pripremiti jelovnik koji će uključivati grah, bijelo kukuruzno brašno, čvarke, špek, miks zagorskih gljiva te mak. Danica će priznati kako ne voli klobuk gljiva jer joj se ne sviđa tekstura, dok ostale gošće neće imati prigovora na popis sastojaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Imamo računicu: Evo kako možete uštedjeti 700 eura u godinu dana

