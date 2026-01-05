FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Cvita i Nikola konačno su se vjenčali, a svadba je oduševila cijelo Vrilo

Cvita i Nikola konačno su se vjenčali, a svadba je oduševila cijelo Vrilo
×
Foto: Tom Dubravec

Ne propustite novu epizodu

5.1.2026.
12:53
Hot.hr
Tom Dubravec
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veliki dan svanuo je u obitelji Vukas - njihov Nikola ženi Cvitu Runje. Uz glazbu pred kućom i pratnju sestara i prijateljice Luce, iz svog je doma ispraćena prekrasna mladenka. Veliko veselje u cijelom Vrilu vlada zbog Cvite i Nikole, a na dirljivoj ceremoniji, par se konačno vjenčao - svim preprekama unatoč.

Cvita i Nikola konačno su se vjenčali, a svadba je oduševila cijelo Vrilo
Foto: Tom Dubravec
Cvita i Nikola konačno su se vjenčali, a svadba je oduševila cijelo Vrilo
Foto: Tom Dubravec

Dan kasnije, Lucin zaručnik broji novce od zarade tijekom svadbe, a tijekom razgovora Luca otkriva zaručniku da je vidjela Mirjanu i Domazeta u šumi. Iako ona želi reći Kati, zaručnik je nagovara da šuti i ne miješa se. Kata i Stipan vraćaju se u polje nakon slavljeničkih dana, a uskoro sreću i Domazeta. Prenosi joj loše vijesti koje naruše sreću zbog udaje sestre.

Zora odlazi po vodu, a tamo je iznenadi Marko. Zanimalo ga je što nije plesala s njim, a uskoro joj priznaje i da je bila najljepša na svadbi! Dojmove sumiraju i Karmela i Veljko, zadovoljni su zbog atmosfere svadbe, a dobro im je sjela i zarada. Zadovoljan je i Ante Vukas, koji je uz kavu sa suprugom zaključio da je svadba prošla odlično. Uskoro ga pitanjem iznenadi i gost Vice.

Cvita i Nikola konačno su se vjenčali, a svadba je oduševila cijelo Vrilo
Foto: Tom Dubravec
Cvita i Nikola konačno su se vjenčali, a svadba je oduševila cijelo Vrilo
Foto: Tom Dubravec

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski stručnjak o tragediju u Švicarskoj

Divlje PčeleVoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIVLJE PČELE /
Cvita i Nikola konačno su se vjenčali, a svadba je oduševila cijelo Vrilo