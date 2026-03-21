Chef godine Stiven Vunić i supruga Tea: Od pizzerije do morskog gastro hita bez kompromisa

Chef Stiven Vunić, kojeg će gledatelji uskoro gledati u RTL-ovoj emisiji Igra chefova, ponio je titulu chefa godine, a iza njegovog uspjeha stoji i snažna podrška supruge Tee s kojom vodi restoran Zijavica. Njihova priča donosi drukčiji pogled na svijet gastronomije – umjesto kaosa i pritiska, naglasak stavljaju na zajedništvo, disciplinu i balans, u čemu im pomaže i sport kao svojevrsni ispušni ventil.

Restoran Zijavica, koji danas slovi kao nezaobilazna adresa za ljubitelje morske kuhinje, nije oduvijek imao takav identitet. Na početku je to bila jednostavna pizzerija, no kroz godine se, korak po korak, razvijala u ozbiljnu gastronomsku priču. Vunići su strpljivo gradili koncept, svake sezone uvodeći promjene i usavršavajući ponudu, sve dok nisu stvorili prepoznatljiv restoran fokusiran isključivo na ono što dolazi iz mora.

Jedna od ključnih odluka bila je potpuno izbacivanje mesa s jelovnika – potez koji je u početku izazvao čuđenje i skepsu. Ipak, umjesto kompromisa, odlučili su slijediti vlastitu viziju. Takav zaokret ne samo da im je pojednostavio poslovanje, nego im je omogućio da se u potpunosti posvete kvaliteti i autentičnosti. Unatoč sumnjama okoline, gosti su ostali vjerni, a njihov koncept pokazao se uspješnim.

Priča Stivena i Tee Vunić dokaz je da se u gastronomiji može uspjeti i bez kompromisa – uz jasnu ideju, upornost i vjeru u ono što radiš.

Stiven je član žirija showa 'Igra chefova'

POGLEDAJTE VIDEO: Za vikend nova promjena: Bura će ponegdje oslabiti, a temperature ostaju iste