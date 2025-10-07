Antonija Blaće progovorila o hejterskim komentarima: 'Bojala sam se...'

Jedno od najprepoznatljivijih TV lica u Hrvatskoj, voditeljica Antonija Blaće, gostovala je u podcastu "Spill The Tea" RTL-a i streaming platforme Voyo gdje je iskreno progovorila o nekim aspektima posla koji se rijetko spominju, posebno o suočavanju s komentarima publike i očekivanjima javnosti.

Kako kaže, još od svojih voditeljskih početaka bila je svjesna koliko publika može biti iskrena, ponekad i brutalna na forumima i društvenim mrežama. No, umjesto da je to obeshrabri, Antonija je naučila kako iz takvih komentara izvući korisne informacije i vidjeti širu sliku.

"Kad sam počela raditi ovaj posao, bojala sam se forumaša najviše na svijetu jer mi se uvijek činilo da se jedno priča službeno, a da je stvarnost prava publika i njihovi komentari. I stvarno su mi se gaće tresle od foruma kada sam počinjavala voditi. To sam puno puta prepričala, ali nikada to neću zaboraviti. Nakon svojeg prvog vođenja, na forumu sam pročitala da sam izgledala kao jelen uhvaćen pod svjetlosti na autocesti. I stvarno kada pogledam sebe, stvarno sam bila kao mala preplašena srna", rekla je.

O počecima karijere

Dotaknula se i sve prisutnijeg trenda oštrih i često nepotrebno negativnih komentara u javnom prostoru, pokušavajući razumjeti zašto su ljudi danas skloniji takvoj vrsti izražavanja. Bez obzira na to koliko je iskusna pred kamerama, Antonija ne skriva da prati reakcije publike i smatra da ih ne treba ignorirati. Kako kaže, radi posao koji postoji upravo zbog te iste publike pa joj je važno osluškivati što ima za reći, čak i kada nije uvijek ugodno.

