DIVLJE PČELE /

Ante Vukas slomljen: Istina o Petrovoj smrti pretvorila mu život u noćnu moru

Foto: RTL

Slomljen gubitkom sina, Ante je mjesecima bio uvjeren da zna tko je krivac

26.5.2026.
22:12
Nakon što je napokon otkrivena prava istina o smrti Petra Vukasa, za Antu Vukasa iz RTL-ove serije 'Divlje pčele' počinje još teže razdoblje od onoga koje je proživljavao proteklih godinu dana. Umjesto olakšanja, suočavanje s činjenicama donijelo mu je novi teret – spoznaju da je, vođen tugom i željom za osvetom, pridonio tragediji nedužnog Josipa Vukasa.

Slomljen gubitkom sina, Ante je mjesecima bio uvjeren da zna tko je krivac. Svu svoju bol i bijes usmjerio je prema Josipu, vjerujući da je upravo on odgovoran za Petrovu smrt. Tek kada je istina počela izlaziti na vidjelo, postalo mu je jasno koliko je cijelo vrijeme bio u zabludi.

"Bila si u pravu, Mirjana. Sve vrijeme bila si u pravu", priznaje shrvano, dok se oko njega ruši slika svijeta u koju je vjerovao.

Katarinino priznanje dodatno je potreslo cijelo mjesto. Otkriveno je da je Petar stradao tijekom sukoba koji je izmaknuo kontroli, nakon što je zbog svađe oko miraza nasrnuo na nju. Za Antu je to značilo suočavanje ne samo s istinom o sinovoj smrti nego i s činjenicom da njegovo dijete nije bilo onakvo kakvim ga je želio pamtiti.

Ipak, najteže od svega bila je spoznaja da je njegova potraga za krivcem imala kobne posljedice. Dok se ispred policijske postaje okuplja razjarena masa koja traži pravdu, Ante ostaje nijem pred kaosom kojem je i sam pridonio. Tuga zbog gubitka sina sada se miješa s osjećajem krivnje zbog Josipove smrti.

Dok drugi proklinju Kate Runje i događaje koji su doveli do tragedije, Ante se mora nositi s vlastitim demonima. Jedna smrt pretvorila ga je u ožalošćenog oca, a druga ga je natjerala da preispita vlastite postupke i odgovornost za sve što se dogodilo.

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
