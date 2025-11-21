Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Odslužila sam vojni rok. To mi je bilo predivno iskustvo'

Svestrana Ajda iz Slovenije, iz RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', otkrila je neobičnu stranu svog života. Ubrzo nakon Dore, Ajda je stigla na Dejanovo imanje. Ljubiteljica mode, putovanja i haljina otkrila je i svoj poseban hobi – voli se družiti sa starijim osobama jer, kako kaže, "imaju puno pametnih savjeta o životu".

No, najveće iznenađenje krije njezina prošlost. "Ja sam i ratnik za ljubav. Prošle godine služila sam vojni rok i bilo mi je stvarno lijepo iskustvo", priznala je Ajda, dodajući kroz smijeh kako misli da bi Dejan "pobjegao" da ju je vidio u uniformi.

O Dejanu kaže da je zabavan i pozitivan te je priznala da bi voljela da baš on postane njezin prvi dečko. Kako bi mu pokazala da zna biti prava domaćica, odlučila ga je osvojiti svojim slasticama, vjerujući u staru izreku da "ljubav ide kroz želudac".

