FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVESTRANA SLOVENKA /

Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Odslužila sam vojni rok. To mi je bilo predivno iskustvo'

Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Odslužila sam vojni rok. To mi je bilo predivno iskustvo'
×
Foto: Rtl

Ljubiteljica mode, putovanja i haljina otkrila je i svoj poseban hobi

21.11.2025.
20:38
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svestrana Ajda iz Slovenije, iz RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', otkrila je neobičnu stranu svog života. Ubrzo nakon Dore, Ajda je stigla na Dejanovo imanje. Ljubiteljica mode, putovanja i haljina otkrila je i svoj poseban hobi – voli se družiti sa starijim osobama jer, kako kaže, "imaju puno pametnih savjeta o životu".

Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Odslužila sam vojni rok. To mi je bilo predivno iskustvo'
Foto: Rtl

No, najveće iznenađenje krije njezina prošlost. "Ja sam i ratnik za ljubav. Prošle godine služila sam vojni rok i bilo mi je stvarno lijepo iskustvo", priznala je Ajda, dodajući kroz smijeh kako misli da bi Dejan "pobjegao" da ju je vidio u uniformi.

O Dejanu kaže da je zabavan i pozitivan te je priznala da bi voljela da baš on postane njezin prvi dečko. Kako bi mu pokazala da zna biti prava domaćica, odlučila ga je osvojiti svojim slasticama, vjerujući u staru izreku da "ljubav ide kroz želudac".

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: RTL pomaže djeci, a evo kako i vi možete sudjelovati

 

Ljubav Je Na SeluRtlVoyoVojni Rok
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVESTRANA SLOVENKA /
Ajda iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Odslužila sam vojni rok. To mi je bilo predivno iskustvo'