Trans pjevač iz Londona snima duete sa svojom prošlom 'ženskom' verzijom, a zvuče idilično

Britanski mladi glazbenik Dylan Holloway, poznat pod umjetničkim imenom Dylan and the Moon, nova je zvijezda londonske glazbene indie scene.

Širu publiku prvi je put osvojio još 2012. u britanskom glazbenom natjecanju, odnosno emisiji X Factoru 2012. godine, kada se predstavio kao dio dua MK1 pod svojim starim imenom Lots Holloway.

Nakon što je 2020. godine javno priznao da je trans muškarac, započeo je tranziciju iz ženskog tijela. Počeo je uzimati testosteron i prošao kroz operacije, a njegova glazbena priča poprimila je novu, čak i dirljivu dimenziju.

Naime, odlučio je snimati duete sa svojim “starim glasom”, spajajući ženski i muški vokal u emotivne pjesme. "Htio sam proslaviti svoj stari identitet, a ne ga izbrisati”, kazao je Dylan, prisjećajući se i savjeta majke da ne briše glazbu koju je snimao prije tranzicije. Upravo iz tog odnosa prema prošlosti rodio se Dylan & the Moon, koji je brzo postao viralni hit na TikToku.

Jedan od njegovih prvih dueta, pjesma Off My Brain, skupila je više od 700 tisuća pregleda, a oduševila je i poznate glazbenike među njima i Natashu Bedingfield, koja je komentirala: “Ovo je najcool ideja ikad!”.

Dylan danas snima obrade velikih hitova poput Make You Feel My Love od Adele ili Yellow od Coldplaya, ali i svoje originalne pjesme koje prikazuju njegovo putovanje.

Društveno osviješten

Planira objaviti i dokumentarni film o svom glazbenom i osobnom iskustvu, s ciljem da promijeni pogled ljudi na trans osobe. “Mislim da bi 'stari ja' bio ponosan na mene danas. Umjesto da se odreknem svoje prošlosti, odlučio sam je pretvoriti u nešto lijepo”, kaže Dylan.

Ova jedinstvena ideja donijela mu je mnoštvo obožavatelja i pratitelja na društvenim mrežama, a ističe se, ne samo kao talentirani kantautor, već i kao zagovornik LGBTQ+ prava te svojom autentičnošću i hrabrošću.

Nedavno je najavio i svoj prvi EP Mosaic, čiji se izlazak očekuje uskoro - 11. listopada.

