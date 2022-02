Cijeli svijet ne prestaje pričati o Joe Roganu, najpopularnijem podcasteru na cijelom svijetu, zbog kojeg je Niel Young napustio Spotify.

Naime, Neil Young izrazio je svoje gađenje prema lažnim informacijama o cjepivima na streaming platformi gdje je posebno naglasio gađenje nad sadržajem najpopularnijeg podcasta na svijetu Joe Rogan Experience.

Niel Young zaprijetio je Spotifyu ako ne ukinu Rogana da će on ukinuti svoju glazbu s platforme, a kako je Spotify stao na stranu podcastera, to je i učinio.

“Želim skinuti svu svoju glazbu s platforme. Možete imati Rogana ili Younga, ne oboje!” – Young je naveo u otvorenom pismu kojeg je poslao menadžmentu i izdavačkoj kući ovog ponedjeljka.

Spotify je na to reagirao izjavom: "Želimo da sva glazba, kao i audio sadržaj budu dostupni svim Spotify korisnicima. Uz to dolazi velika odgovornost o sigurnosti za slušatelje i slobode za glazbenike. Imamo razrađenu sadržajnu politiku te smo skinuli oko 20.000 podcast epizoda vezanih za Covid od početka pandemije. Žao nam je zbog Youngove odluke da moramo maknuti svu njegovu glazbu s naše platforme, no nadamo se da će se uskoro vratiti".

Young je na sve to reagirao otvorenim pismom u kojem je napisao: "Spotify je nedavno postao veoma opasna sila za javno informiranje o lažnim informacijama o COVID-u. Prvi sam put saznao za ovaj problem kada se više od 200 doktora udružilo u borbi protiv lažnih informacija o COVID-u nađenih na Spotifyju. Većina slušatelja koja čuju lažne informacije o COVID-u na Spotifyju su do 24 godine stari, lakovjerni i lako ih se prevari. Ti mladi ljudi ne očekuju lažne informacije. No, nažalost primaju ih. Morao sam to naglasiti. Shvatio sam da ne mogu podupirati rad Spotifyija koji radi s opasnim lažnim informacijama koje oni dijele publici koja voli glazbu.Prije nego što sam rekao kolegama iz Warner Bros o mojoj želji da napustim Spotify, shvatio sam kako moje legalne snage u ugovoru nemaju moć kontrole nad mojom glazbom, no svejedno sam najavio odlazak, a želim se zahvaliti podršci iz Warner Brothers – Reprise Records, koji su me podupirali da maknem svoju glazbu sa Spotifyja. Hvala vam!”

Podsjetimo, Joe Rogan izjavio je kako misli da cjepivo mladim i zdravim osobama nije potrebno.

„Moji roditelji su cijepljeni. Ja sam samo rekao da ne mislim da vam cjepivo treba ako ste mlada i zdrava osoba“, rekao je svjetski poznati podcaster Joe Rogan.

I to su samo neka od razmišljanja najpoznatijeg YouTubera na svijetu. Osim toga, tvrdi i kako cjepivo mijenja naše gene, a ivermektin liječi koronu. Od njega se glavnom medicinskom savjetniku Bijele kuće diže kosa na glavi, no to i dalje ne mijenja njegovu vrijednost na Spotifyu, na kojem trenutno vrijedi 100 milijuna dolara.

Sam Spotify platio je više od 100 milijuna dolara kako bi Joe svoje podcaste prebacio kod njih pa nije baš bilo ni izgledno da će ga tako olako ukloniti.

Rogan je ugostio virologa Roberta Malonea, koji tvrdi da cijepljenje nakon preboljenja može dovesti do opasnih posljedica, a Amerika je za njega nacistička Njemačka. Zbog takvih gostiju i takvih stavova 270 liječnika zatražilo da se Joe Rogan zabrani.

Cijelu situaciju komentirao je i poznati hrvatski podcaster, Ratko Martinović.

„Gdje je ta razinu koju moramo trpjeti promociju laži i davanje prostora onima koji lažu. Pa evo vam primjera. Što je predizborna kampanja nego promocija laži pa šta ćemo zabraniti predizborne kampanje. Sam proizvođač kontenta, Rogan i njegov gost u ovom slučaju, ne znači da on stoji iza ono što njegovi gosti govore“, poručio je Ratko.

Martinović tvrdi da on jednostavno daje prostor svima. Pa napominje da je Rogan ugostio i one koji su bili protiv antivakserskih stavova.

"Najveća prednost bilo kojeg podcastera je to što je ukoliko se uspije izraziti da ima tu unikatnost koja ga na jedan način brendira kao podcastersko lice“, kazao je.

Rogan je u svom podcastu ugostio, izmeđuostalog, ugostio Elona Muska, Tarantina, najpoznatijeg teoretičara zavjera Alexa Jonesa koji je tvrdio da mu je Buzz Aldrin otkrio kako su vanzemaljci napravili piramide u Egiptu, bio je komentator UFC-a a bavio se i stand-up komedijom.

Svakom podcastu koji uključuje raspravu o koroni, Spotify dodaje upozorenje, no ne cenzurira sadržaj.

"Želimo da svaka platforma nastavi raditi više na micanju dezinformacija u medijskom prostoru i da se trude ukazati da točne i provjerene informacije“, izjavila je Jen Psaki, glasnogovornica Bijele Kuće.