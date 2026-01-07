Zovu ga hrvatski Sergej Ćetković: Pričali smo s pjevačem za kojim žene naprosto lude

Njegov glas i emocija koje prenosi kroz pjesme sve češće pune koncertne prostore diljem regije, a publika ga s razlogom uspoređuje s najvećima. Pjevača Tea Grčića koji je porijeklom iz Dalmatinske zagore mnogi nazivaju hrvatskim Sergejem Ćetkovićem (49), a u razgovoru s nama otkrio nam je kako gleda na te usporedbe, čime se bavi u slobodno vrijeme i kako se nosi s kreativnim krizama. Što nam je sve otkrio Teo Grčić, pročitajte u nastavku.

Foto: Privatni Album

Zovu vas hrvatskim Sergejem Ćetkovićem, što mislite o tome?

Kad te već s nekim uspoređuju, onda je lijepo da je to velikan i gospodin kao Sergej, mada bježim od uspoređivanja, jer prije svega ne želim biti nitko drugi, niti zauzimati bilo čije mjesto, osim čvrsto formirati i imati svoje. Nitko ne može biti bolji Teo Grčić od mene, niti ja mogu biti bolja verzija nekog drugog, osim samog sebe.

Kako ženska publika reagira na vašu glazbu, imate li veliki broj obožavateljica?

Ženska publika reagira odlično, moji nastupi su stvarno prepuni žena svih generacija, što mi je izuzetno drago.

Mislim da postoji popriličan broj žena koje stvarno vole moj rad i nastupe, ali ne znam bih li ih nazvao obožavateljicama, jer razvijem sa svojom publikom jedan normalan odnos bez uzdizanja pa je onda sva ta komunikacija nekako na zemlji, bez iskakanja u fanatičnost.

Kako se osjećate kada nastupate? Ima li netko u publici tko vam uvijek smanji tremu?

Kad nastupam, osjećam se najbolje. To je moje mjesto i moj svijet, moj smisao. Tremu nemam, samo pozitivnu motivaciju i dozu adrenalina naslonjenu na pojačan instinkt da od zatečenog društva i prostora napravim najbolju atmosferu.

Čime se bavite u slobodno vrijeme?

Pas, trening, druženja, osama, pisanje... Sve nekako kako me povuče i što osjećam, nisam baš od rasporeda.

Radite li trenutno na nekoj novoj pjesmi?

Radim uvijek, to je nekako sastavni dio mene, pozitivna opsesija koja mi poprilično utječe na raspoloženje. Budem presretan kad nešto dobro završim, a isto tako dođu dani neke kreativne krize uslijed puno putovanja, nastupa i obaveza. I onda, ako duže vrijeme nešto dobro ne napišem, uvuče mi se neka sitna briga i nervoza pod kožu, kao da mi netko oduzima mene.

Foto: Privatni Album

Čeka li vas uskoro neki veliki nastup? S kojim vam je pjevačem najveća želja surađivati?

Pripremam jedan poseban koncertni koncept i ne mogu dočekati dan kad će konačno ta priča vani, ali moram se još malo strpjeti, ima dosta pripreme. Želim da sve bude na najvišem umjetničkom nivou i pomno posloženo. Mislim da će konačno one prave, suštinske, ljudske emocije i potrebe pronaći svoj dom. Po pitanju suradnji, dvojice meni ekstremno dragih pjevača više nema, a to su Massimo i Oliver pa bih prvo istaknuo njih. A od ljudi koji su i dalje s nama, volio bih ostvariti suradnju s Dinom Merlinom, Željkom Joksimovićem, Sergejem Ćetkovićem i Gibonnijem.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Zuckerberg sigurno drži Plenkovićevu sliku iznad kreveta, a nikada nije čuo za našeg giganta